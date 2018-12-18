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СБУ: спецслужби Росії готують напади на п'ять волинських храмів

СБУ: спецслужби Росії готують напади на п'ять волинських храмів
Служба безпеки заявляє, що спецслужби Російської Федерації готують напади на 20 храмів Московського патріархату на території України. Серед них - п'ять святинь на Волині.

Про це на брифінгу 18 лютого заявив голова СБУ Василь Грицак, пише Українська правда.

"Акції готуються по всій Україні. Ми отримали план, погоджений з російськими кураторами у Ростовській області. Цей план дійсний, там перерахована велика кількість – 20 фактично – об’єктів, які планується атакувати в Україні", - розповів він.

За словами Грицака, для виконання підпалів та нападів на храми шукають місцевих жителів, яким обіцяють платити кошти.

Він оприлюднив список з переліком храмів, на які треба вчинити напади, з розцінками у російських рублях.

Серед святинь, на які готують напади - п'ять волинських церков. Зокрема, йдеться про Луцьку релігійну общину прогресивного іудаїзму, костел у Маневичах, храм Миколи Чудотворця, костел Пресвятого серця Ісуса Христа у Ківерцях та каплицю Вознесіння Господнього та бл. Владислава Буковинского у Горохові.

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Теги: напад, храм, провокації, церква
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Коментарі 1
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від "заглазника" по освіті пана Грицака!
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