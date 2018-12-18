СБУ: спецслужби Росії готують напади на п'ять волинських храмів





Про це на брифінгу 18 лютого заявив голова СБУ Василь Грицак, пише



"Акції готуються по всій Україні. Ми отримали план, погоджений з російськими кураторами у Ростовській області. Цей план дійсний, там перерахована велика кількість – 20 фактично – об’єктів, які планується атакувати в Україні", - розповів він.



За словами Грицака, для виконання підпалів та нападів на храми шукають місцевих жителів, яким обіцяють платити кошти.



Він оприлюднив список з переліком храмів, на які треба вчинити напади, з розцінками у російських рублях.



Серед святинь, на які готують напади - п'ять волинських церков. Зокрема, йдеться про Луцьку релігійну общину прогресивного іудаїзму, костел у Маневичах, храм Миколи Чудотворця, костел Пресвятого серця Ісуса Христа у Ківерцях та каплицю Вознесіння Господнього та бл. Владислава Буковинского у Горохові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки заявляє, що спецслужби Російської Федерації готують напади на 20 храмів Московського патріархату на території України. Серед них - п'ять святинь на Волині.Про це на брифінгу 18 лютого заявив голова СБУ, пише Українська правда "Акції готуються по всій Україні. Ми отримали план, погоджений з російськими кураторами у Ростовській області. Цей план дійсний, там перерахована велика кількість – 20 фактично – об’єктів, які планується атакувати в Україні", - розповів він.За словами Грицака, для виконання підпалів та нападів на храми шукають місцевих жителів, яким обіцяють платити кошти.Він оприлюднив список з переліком храмів, на які треба вчинити напади, з розцінками у російських рублях.Серед святинь, на які готують напади - п'ять волинських церков. Зокрема, йдеться про Луцьку релігійну общину прогресивного іудаїзму, костел у Маневичах, храм Миколи Чудотворця, костел Пресвятого серця Ісуса Христа у Ківерцях та каплицю Вознесіння Господнього та бл. Владислава Буковинского у Горохові.

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