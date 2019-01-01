Депутатка і редактор ЗМІ прокоментували сюжет «Аверсу» про Покровського

Андрій Покровський відреагував на сюжет одного з місцевих телеканалів, у якому журналісти звинуватили його у начебто веденні грального бізнесу в Луцьку.



Про це йдеться у сюжеті «12 каналу», передає «



«Що я можу сказати з цього приводу, це – відверта брехня. Мені складно коментувати чиїсь хворі фантазії. Краще від мене це зроблять юристи», – прокоментував ситуацію депутат Луцькради.



Причиною цього, вважає депутат, його принципова позиція, яку він займає в Луцькій міській раді.







«Залишається лише питання: «Чому?». Відповідь проста - тому, що я не гнуся, я не даю красти. Через це вони мене не люблять», – додав Андрій Покровський.



Депутатка Луцької міської ради Юлія Вусенко знає не з чуток, як працює замовна інформаційна машина.



«Я не дивлюся, чесно вам зізнаюся, новини, які вони подають. Але те, що стосується особисто мене, дуже часто збоку журналістів цього каналу були подані неправдиві дані, недостовірна інформація. І вона була подана для того, аби маніпулювати думкою громади. Це я підтверджую однозначно. Я знаю, що по відношенню до тих, людей, які не є десь в чомусь підконтрольні застосовується така інформаційна війна», – зауважила Юлія Вусенко.



Головний редактор інтернет-видання «Район.Луцьк» Анатолій Котлюк каже, що практика використовувати медійні ресурси для дискредитації суперників не нова.



«Обливати брудом опонентів через цей телеканал – це типова їхня поведінка. Тому нічого дивного, на жаль, в цьому немає і Андрій Покровський не останній з людей, які потрапили під приціл», – прокоментував Анатолій Котлюк.



Попри негатив Андрій Покровський не втрачає оптимізму.



«Запам’ятайте, скільки б ви не брехали, я й далі не дам вам красти. Приємно, що в цьому пориві я не самотній. А є сотні й тисячі активних лучан, які поділяють мою думку. Тому разом ми зробимо це місто кращим», – підсумував депутат Луцькради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радивідреагував на сюжет одного з місцевих телеканалів, у якому журналісти звинуватили його у начебто веденні грального бізнесу в Луцьку.Про це йдеться у сюжеті «12 каналу», передає « Конкурент ».«Що я можу сказати з цього приводу, це – відверта брехня. Мені складно коментувати чиїсь хворі фантазії. Краще від мене це зроблять юристи», – прокоментував ситуацію депутат Луцькради.Причиною цього, вважає депутат, його принципова позиція, яку він займає в Луцькій міській раді.«Залишається лише питання: «Чому?». Відповідь проста - тому, що я не гнуся, я не даю красти. Через це вони мене не люблять», – додав Андрій Покровський.Депутатка Луцької міської радизнає не з чуток, як працює замовна інформаційна машина.«Я не дивлюся, чесно вам зізнаюся, новини, які вони подають. Але те, що стосується особисто мене, дуже часто збоку журналістів цього каналу були подані неправдиві дані, недостовірна інформація. І вона була подана для того, аби маніпулювати думкою громади. Це я підтверджую однозначно. Я знаю, що по відношенню до тих, людей, які не є десь в чомусь підконтрольні застосовується така інформаційна війна», – зауважила Юлія Вусенко.Головний редактор інтернет-видання «Район.Луцьк»каже, що практика використовувати медійні ресурси для дискредитації суперників не нова.«Обливати брудом опонентів через цей телеканал – це типова їхня поведінка. Тому нічого дивного, на жаль, в цьому немає і Андрій Покровський не останній з людей, які потрапили під приціл», – прокоментував Анатолій Котлюк.Попри негатив Андрій Покровський не втрачає оптимізму.«Запам’ятайте, скільки б ви не брехали, я й далі не дам вам красти. Приємно, що в цьому пориві я не самотній. А є сотні й тисячі активних лучан, які поділяють мою думку. Тому разом ми зробимо це місто кращим», – підсумував депутат Луцькради.

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