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Жінка закопала у дворі новонароджену доньку

Жінка закопала у дворі новонароджену доньку
У Славутському районі на Хмельниччині встановлюють обставини смерті новонародженої дитини.

Про це повідомляє gazeta.ua.

З місцевої лікарні в поліцію повідомили, що одна з жительок району поза медзакладом могла народити дитину. Під час перевірки ця інформація підтвердилася, повідомили у відділі комунікації ГУНП області.

"22-річна жінка вдома, за її словами, народила мертву дівчинку і закопала тіло на території господарства. Труп вилучили і направили на судово-медичну експертизу для з'ясування, народилася дитина живою чи мертвою", - розповіли в поліції.

Відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.

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Теги: дитина, смерть, Україна
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