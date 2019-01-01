Жінка закопала у дворі новонароджену доньку
Сьогодні, 19:31
У Славутському районі на Хмельниччині встановлюють обставини смерті новонародженої дитини.
Про це повідомляє gazeta.ua.
З місцевої лікарні в поліцію повідомили, що одна з жительок району поза медзакладом могла народити дитину. Під час перевірки ця інформація підтвердилася, повідомили у відділі комунікації ГУНП області.
"22-річна жінка вдома, за її словами, народила мертву дівчинку і закопала тіло на території господарства. Труп вилучили і направили на судово-медичну експертизу для з'ясування, народилася дитина живою чи мертвою", - розповіли в поліції.
Відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.
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Про це повідомляє gazeta.ua.
З місцевої лікарні в поліцію повідомили, що одна з жительок району поза медзакладом могла народити дитину. Під час перевірки ця інформація підтвердилася, повідомили у відділі комунікації ГУНП області.
"22-річна жінка вдома, за її словами, народила мертву дівчинку і закопала тіло на території господарства. Труп вилучили і направили на судово-медичну експертизу для з'ясування, народилася дитина живою чи мертвою", - розповіли в поліції.
Відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.
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