Жінка закопала у дворі новонароджену доньку





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З місцевої лікарні в поліцію повідомили, що одна з жительок району поза медзакладом могла народити дитину. Під час перевірки ця інформація підтвердилася, повідомили у відділі комунікації ГУНП області.



"22-річна жінка вдома, за її словами, народила мертву дівчинку і закопала тіло на території господарства. Труп вилучили і направили на судово-медичну експертизу для з'ясування, народилася дитина живою чи мертвою", - розповіли в поліції.



Відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Славутському районі на Хмельниччині встановлюють обставини смерті новонародженої дитини.Про це повідомляє gazeta.ua З місцевої лікарні в поліцію повідомили, що одна з жительок району поза медзакладом могла народити дитину. Під час перевірки ця інформація підтвердилася, повідомили у відділі комунікації ГУНП області."22-річна жінка вдома, за її словами, народила мертву дівчинку і закопала тіло на території господарства. Труп вилучили і направили на судово-медичну експертизу для з'ясування, народилася дитина живою чи мертвою", - розповіли в поліції.Відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.

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