Понад 60 травмованих і п'ятеро п'яних: як минули вихідні у луцькій лікарні
Сьогодні, 19:14
У Луцьку з 15 по 18 лютого до міської лікарні потрапило майже 100 людей.
Про це повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні.
"У вихідні дні, з 16:00 15 лютого по 08:00 18 лютого, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулися 96 пацієнтів, з них - 70 потрапили на лікарняне ліжко, будуть лікуватися вдома - 26.
У травмпункт звернувся 61 травмований, з них - 11 з переломами. 5 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. 16 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час", - йдеться у повідомленні.
Також за цей період в операційному блоці виконали 24 оперативних втручань.
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Про це повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні.
"У вихідні дні, з 16:00 15 лютого по 08:00 18 лютого, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулися 96 пацієнтів, з них - 70 потрапили на лікарняне ліжко, будуть лікуватися вдома - 26.
У травмпункт звернувся 61 травмований, з них - 11 з переломами. 5 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. 16 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час", - йдеться у повідомленні.
Також за цей період в операційному блоці виконали 24 оперативних втручань.
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