Понад 60 травмованих і п'ятеро п'яних: як минули вихідні у луцькій лікарні

У Луцьку з 15 по 18 лютого до міської лікарні потрапило майже 100 людей.Про це повідомили на сторінці Луцької міської клінічної лікарні."У вихідні дні, з 16:00 15 лютого по 08:00 18 лютого, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулися 96 пацієнтів, з них - 70 потрапили на лікарняне ліжко, будуть лікуватися вдома - 26.У травмпункт звернувся 61 травмований, з них - 11 з переломами. 5 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння. 16 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час", - йдеться у повідомленні.Також за цей період в операційному блоці виконали 24 оперативних втручань.