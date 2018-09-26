На Волині тестують нове обладнання для ремонту доріг. ФОТО

Нову техніку, придбану для ремонту доріг за технологією, котра дозволяє проводити ямковий ремонт при низьких температурах та складних погодних умовах, тестували сьогодні, 18 лютого, на дорозі «Луцьк-Ковель» в селі Копачівка.На своєрідний експеримент завітав і заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, аби побачити увесь процес на власні очі, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Зокрема, мова йде про фрезу, призначену для зняття асфальтобетонного покриття з дефектних ділянок, та рециклер, у якому з так званого фрезерованого асфальту готують нову суміш для ремонту доріг."Нагадаємо, нещодавно в області випробовували речовину – регенератор асфальтогранулянту, яка допомагає зі старого зрізаного асфальту зробити повноцінний, котрий має високий показник адгезії, тобто не боїться вологи та морозів. Разом із тим, регенератор відразу дає той ефект, який досягається обробленням країв смолою. Для цього, вторинний асфальтобетонний матеріал у вигляді крихти, продуктів фрезерування або заготовок із підвищеним вмістом бітуму розігрівають у рециклері до температури 130-160 градусів. Далі додають зазначену речовину, котра регенерує бітум та допомагає асфальту відновити його первинні фізико-хімічні властивості, навіть якщо його поклали 10-20 років тому. Переваги такої технології – економія часу, фінансів та мобільність", - йдеться у повідомленні.До слова, раніше зрізаний асфальт подекуди застосовувався для підсипки узбіч, але здебільшого викидався.Нині ж, у разі успішності експерименту, його застосовуватимуть для ямкового ремонту доріг.Тож сьогодні на новому обладнанні апробували всю технологію загалом: від фрезерування дороги – до укладання готового шару асфальту, виготовленого у рециклері. Окрім цього, досліджували потужність та економічність техніки.Придбали техніку, яку на період тестування орендує «Волинський облавтодор», у Республіці Білорусь, тому під час апробації присутній був і представник заводу, де її виготовлено."Як зазначив начальник відділу збуту заводу «Євромаш» Ігор Глушаков, ця технологія укладання асфальту широко використовується у Білорусі, але таке обладнання в Україну, зокрема на Волинь привіз уперше. За його словами, ця методика є практичною та бюджетною у використанні, адже використовують вторинний матеріал, а вже через годину після укладання дорогою можна користуватися. Загалом на приготування готової суміші йде близько 25-ти хв, з яких 20 – це нагрів фрезерованого асфальту та кілька хвилин на додавання регенератора та перемішування. Потужність рециклеру – до 400 кг", - йдеться у повідомленні.Тож серед переваг – потужність техніки, адже за одну робочу зміну можна виготовити 4,5 тонн готової до укладання суміші, що збільшує продуктивність.Так, за словами заступника голови облдержадміністрації, у рамках експерименту хочуть дослідити різні варіанти приготованих сумішей і результати їх експлуатації в подальшому. Для прикладу, уклали кілька латок, асфальт у яких був різний. Зокрема, у деякі додавали регенератор, а в інші – ні, аналогічно зробили із додаванням бітуму.- Тут застосовують різні методи і різні технології. Асфальт не однаковий скрізь. В одному трохи більше бітуму, в іншому додали лише допоміжну хімічну речовину, бо це експеримент. Будемо дивитися як вони це все працюватиме. Якщо усе вдасться і експеримент матиме успіх, то таку техніку купуватимемо на дільниці автодорів. Це навісне обладнання і воно може використовуватись на наявних механізмах, - сказав Валентин Цьось.