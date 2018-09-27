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На Волині підприємцю підпалили вхідні двері квартири

На Волині підприємцю підпалили вхідні двері квартири
У Ковелі підприємцю підпалили вхідні двері квартири. Про це повідомив під час оперативної наради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.

Пише КовельPost.

Займання сталося вранці 15 лютого по вулиці Незалежності на шостому поверсі багатоповерхового житлового будинку внаслідок підпалу горючої речовини під дерев'яними вхідними дверима квартири. Мешканці загасили полум'я самостійно, ще до приїзду рятувальників.

Минулого тижня підрозділи ДСНС м. Ковеля виїжджали ще двічі. Обидва виклики були 13 лютого після 21 години. На вулиці Княгині Ольги виникло коротке замикання електрощитової (без подальшого горіння).

Наступний виклик був хибним: на Грушевського ковельчани викликали рятувальників, побачивши дим біля будинку. Проте втручання пожежників у цьому випадку не знадобилося.

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Теги: Ковель, двері, підприємець, квартира, підпал
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