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«Очі виїдає, люди постійно хворіють», – лучани просять вирішити питання з очисними спорудами. ВІДЕО

«Очі виїдає, люди постійно хворіють», – лучани просять вирішити питання з очисними спорудами. ВІДЕО
Громада села Липляни і мешканці мікрорайону Вишків ініціювала збори із керівництвом комунального підприємства “Луцькводоканал” та представниками Луцької міської ради, аби з’ясувати – чому смердять очисні споруди, розташовані на цій території.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Запах роками докучає людям, каже сільський голова Галина Матвіюк.

Як вирішуватимуть проблему – дивіться у відео.


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Теги: Липляни, вишків, очисні споруди, сморід, Луцькводоканал
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