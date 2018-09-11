«Очі виїдає, люди постійно хворіють», – лучани просять вирішити питання з очисними спорудами. ВІДЕО
Сьогодні, 23:38
Громада села Липляни і мешканці мікрорайону Вишків ініціювала збори із керівництвом комунального підприємства “Луцькводоканал” та представниками Луцької міської ради, аби з’ясувати – чому смердять очисні споруди, розташовані на цій території.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Запах роками докучає людям, каже сільський голова Галина Матвіюк.
Як вирішуватимуть проблему – дивіться у відео.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Запах роками докучає людям, каже сільський голова Галина Матвіюк.
Як вирішуватимуть проблему – дивіться у відео.
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