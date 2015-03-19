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Луцький школяр виготовляє з пластиліну міні-копії автомобілів. ВІДЕО

Луцький школяр виготовляє з пластиліну міні-копії автомобілів. ВІДЕО
Тринадцятирічний школяр з Луцька Богдан Павлючик виготовляє із пластиліну міні-копії автомобілів і уже зібрав чималу колекцію.

Про своє захоплення він розповів у програмі "Ранок Нової Волині" на Суспільному.

"Почалось усе з 5 років, коли мені на день народження подарували пластилін. І з того часу, я почав ліпити", – каже Богдан Павлючик.

Спочатку хлопець робив фігурки тварин, а потім захопився сільгосптехнікою, а, відтак, врішив відтворити міні-копії транспортних засобів з пластиліну.

Ведучий програми Владислав Зінкевич зауважив, що школяр виготовляє надзвичайно деталізовані вироби, і майстерно підходить не лише до відтворення деталей, а й до підбору кольорів.

"Зразки беру в інтернеті, тобто там шукаю фотографії техніки і вже за ними ліплю", – зауважив Богдан Павлючик.

Ба більше, хлопець робить копії в оригінальних пропорціях – свої вироби він відтворює в масштабі 1:100.

"Тобто, якщо трактор довжиною 5 метрів, то моя копія буде – 5 сантиметрів", – пояснив школяр.

Для роботи юний скульптор використовує звичайний пластилін та покриває готові міні-копії звичайним прозорим лаком для нігтів.

Всього в колекції школяра - 350 моделей, зокрема: комбайни, мопеди, літаки, трактори, ПАЗ, Ікарус, автобуси та вантажівки.

Деталі – у відео.

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Теги: Богдан Павлючик, міні-копії, пластилін, автомобілі, техніка
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