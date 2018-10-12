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На околицях волинського села люди зробили сміттєзвалище. ВІДЕО

На околицях волинського села люди зробили сміттєзвалище. ВІДЕО
На околиці села Бірки, що в Любешівському районі, за кілька місяців утворилося стихійне сміттєзвалище.

Про це Суспільному розповіли місцеві мешканці Ігор Шворак та Валерій Мокич.

Кажуть, сміття туди звозять самі люди.

Прибрати його — нікому. Чоловіки переконані, що потрібно негайно вживати якихось заходів, адже зовсім скоро люди почнуть викидати непотріб просто в селі.

Деталі — в сюжеті.

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Теги: Бірки, стихійне сміттєзвалище, сміття, відходи
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