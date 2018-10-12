На околицях волинського села люди зробили сміттєзвалище. ВІДЕО
Сьогодні, 00:35
На околиці села Бірки, що в Любешівському районі, за кілька місяців утворилося стихійне сміттєзвалище.
Про це Суспільному розповіли місцеві мешканці Ігор Шворак та Валерій Мокич.
Кажуть, сміття туди звозять самі люди.
Прибрати його — нікому. Чоловіки переконані, що потрібно негайно вживати якихось заходів, адже зовсім скоро люди почнуть викидати непотріб просто в селі.
Деталі — в сюжеті.
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Про це Суспільному розповіли місцеві мешканці Ігор Шворак та Валерій Мокич.
Кажуть, сміття туди звозять самі люди.
Прибрати його — нікому. Чоловіки переконані, що потрібно негайно вживати якихось заходів, адже зовсім скоро люди почнуть викидати непотріб просто в селі.
Деталі — в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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