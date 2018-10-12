На околицях волинського села люди зробили сміттєзвалище. ВІДЕО





Про це Ігор Шворак та Валерій Мокич.



Кажуть, сміття туди звозять самі люди.



Прибрати його — нікому. Чоловіки переконані, що потрібно негайно вживати якихось заходів, адже зовсім скоро люди почнуть викидати непотріб просто в селі.



Деталі — в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На околиці села Бірки, що в Любешівському районі, за кілька місяців утворилося стихійне сміттєзвалище.Про це Суспільному розповіли місцеві мешканцітаКажуть, сміття туди звозять самі люди.Прибрати його — нікому. Чоловіки переконані, що потрібно негайно вживати якихось заходів, адже зовсім скоро люди почнуть викидати непотріб просто в селі.Деталі — в сюжеті.

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