Через «Ягодин» щоденно ввозять майже 600 «євроблях»

Днями, а саме 22 лютого, закінчується період пільгового випуску у вільний обіг автомобілів з іноземною реєстрацією. Утім, власники «євроблях» ще активно намагаються встигнути розмитнити автомобілі за «акційною» ціною.Про це інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.Так, станом на 18 лютого у зоні діяльності митниці за новою редакцією Податкового Кодексу України громадяни оформили у вільний обіг майже 30 тисяч авто, сплативши до Державного бюджету 1,79 млрд грн митних платежів.Пікове навантаження на митні пости припало на 14 лютого. Цього дня у вільний обіг було випущено 1010 транспортних засобів, ще 1353 – очікувало на завершення процедури у зонах митного контролю.З усієї кількості майже 14 тисяч авто оформлені без виїзду за кордон за процедурою зміни митних режимів «транзит» чи «тимчасове ввезення», а ще майже 16 тисяч – за процедурою імпорту.Зауважують, що, незважаючи на те, що до кінця пільгового періоду залишилися лічені дні, в Україну продовжують активно ввозити «євробляхи».Зокрема, щодобово в Україну через «Ягодин» тепер в’їжджає близько 600 нових автомобілів. Їхні власники сподіваються встигнути до 22 лютого скористатись коефіцієнтом 0,5 щодо сплати акцизного податку.Нагадаємо, що станом на 18 лютого на митних постах області очікують на випуск у вільний обіг 935 автомобілів. Тож митники закликають власників автівок не перетворювати зони митні пости на парковки.