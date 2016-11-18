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На Рівненщині – масштабна пожежа, горів торговий центр у Клевані. ВІДЕО

На Рівненщині – масштабна пожежа, горів торговий центр у Клевані. ВІДЕО
У Клевані, що на Рівненщині, горів торговий центр.

Про це у Facebook повідомляє UA: Рівне.

«У Клевані горить торговий центр. На даний момент на місці працює три наших підрозділи, інформації про жертв чи постраждалих немає. Більше інформації ми надамо згодом", – повідомив Суспільному речник Служби порятунку області Дмитро Мельник.

Також повідомляється, що пожежа охопила значну площу.

Станом на 22 годину пожежу було локалізовано, проводяться заходи щодо повної ліквідації, бійці ДСНС розбирають для цього деякі конструкції.

"На місці працює 5 одиниць техніки ДСНС і понад 30 співробітників. Знову ж таки, на щастя, немає ні загиблих, ні травмованих. Пожежа охопила значну площу", – сказав Мельник.

Експерти працюватимуть уже завидна, аби встановити причину загорання, адже вночі, коли і дим, і темно, це робити надзвичайно складно.

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Теги: Клевань, пожежа, торговий центр
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