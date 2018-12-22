Біля заводу на Волині вантажівка провалилась під землю. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Поблизу цукрового заводу, що в селі Мар'янівка, Горохівського району, вантажівка провалилась під землю.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Володимир Рехнюк.
"Цукровий Завод. Копав до труби і машинами відвозили. Машина під'їхала грузитись. Пару ковшив кунули на машину і провалилась під землю, я сам бачиш як це сталось", - написав під світлиною чоловік.
У коментарях під дописом Ірина Петренюк зазначила, що колись у цьому місці був туалет, тож, вочевидь, автомобіль провалився в каналізацію.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Володимир Рехнюк.
"Цукровий Завод. Копав до труби і машинами відвозили. Машина під'їхала грузитись. Пару ковшив кунули на машину і провалилась під землю, я сам бачиш як це сталось", - написав під світлиною чоловік.
У коментарях під дописом Ірина Петренюк зазначила, що колись у цьому місці був туалет, тож, вочевидь, автомобіль провалився в каналізацію.
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