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Біля заводу на Волині вантажівка провалилась під землю. ФОТО

Біля заводу на Волині вантажівка провалилась під землю. ФОТО
Поблизу цукрового заводу, що в селі Мар'янівка, Горохівського району, вантажівка провалилась під землю.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Володимир Рехнюк.

"Цукровий Завод. Копав до труби і машинами відвозили. Машина під'їхала грузитись. Пару ковшив кунули на машину і провалилась під землю, я сам бачиш як це сталось", - написав під світлиною чоловік.

У коментарях під дописом Ірина Петренюк зазначила, що колись у цьому місці був туалет, тож, вочевидь, автомобіль провалився в каналізацію.
Біля заводу на Волині вантажівка провалилась під землю. ФОТО

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Теги: вантажівка, Мар'янівка, цукровий завод
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