Біля заводу на Волині вантажівка провалилась під землю. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Володимир Рехнюк.



"Цукровий Завод. Копав до труби і машинами відвозили. Машина під'їхала грузитись. Пару ковшив кунули на машину і провалилась під землю, я сам бачиш як це сталось", - написав під світлиною чоловік.



У коментарях під дописом Ірина Петренюк зазначила, що колись у цьому місці був туалет, тож, вочевидь, автомобіль провалився в каналізацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу цукрового заводу, що в селі Мар'янівка, Горохівського району, вантажівка провалилась під землю.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив"Цукровий Завод. Копав до труби і машинами відвозили. Машина під'їхала грузитись. Пару ковшив кунули на машину і провалилась під землю, я сам бачиш як це сталось", - написав під світлиною чоловік.У коментарях під дописомзазначила, що колись у цьому місці був туалет, тож, вочевидь, автомобіль провалився в каналізацію.

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