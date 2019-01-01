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В перспективі Луцьк може об'єднатися лише з Прилуцьким. ВІДЕО

В перспективі Луцьк може об'єднатися лише з Прилуцьким. ВІДЕО
Нещодавно Кабмін затвердив перспективний план Волинської області. Відповідно до нього, Луцьк може об'єднатись лише з Прилуцьким.

Йдеться в сюжеті Сфера ТВ.

З перспективним планом, який на сьогодні вже затверджений, каже директор Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом’юк, маємо дві норми, які є вигідними для громад.

«Буде об’єднана громада, яка буде спроможною – це одна норма, а друга – це сільська рада може доєднуватися до цієї громади, якщо вона перебуває разом з цією громадою в перспективному плані», – пояснює він.

А це сьогодні важливо для Дубівської, Прилісненської, Торчинської, а ще для Княгининівської ОТГ, котрі вже досить тривалий час очікують моменту, аби приєднати до себе навколишні громади.

Було затверджено Кабміном і ті пропозиції, які подавалися облрадою щодо міст обласного значення. Щоправда, Луцьк на тлі інших виглядає, так би мовити, не дуже перспективно.

«Навколо міста Нововолинська приєднуються навколишні села. У перспективний план разом з містом включений Прилуцьке і все. Це вже офіційно затверджено Кабінетом Міністрів…. те саме стосується і міста Ковеля», – зазначає директор Волинського центру розвитку місцевого самоврядування.

Цікава ситуація складається і з курортним Світязем, який, на перший погляд, виглядає досить таки фінансово самодостатнім.

«Це зараз, коли вони не мають ніяких повноважень і коли за всі повноваження відповідає райрада, а коли в їх повноваженнях буде і охорона здоров’я, і освіта, і соціалка, то тоді тих ресурсів, які в них є, буде абсолютно не достатньо для забезпечення таких повноважень», – переконує Анатолій Пархом’юк.

Відтак, за його словами, логічно, що Шацька об’єднана територіальна громада візьме під своє крило, всі навколишні села, в тому числі і Світязь.


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Теги: Литовеж, церква, ПЦУ, парафія
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