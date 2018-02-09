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Скоро до Єгипту можна буде літати з Рівного

Скоро до Єгипту можна буде літати з Рівного
Туристичний оператор «JoinUp» з 23 березня планує запустити чартерні туристичні рейси з рівненського аеропорту до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейху.

Повідомляє Рівне вечірнє.

Як зазначив РВ заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, компанія вже повідомила обласну владу про свої наміри відновити співпрацю з аеропортом та днями має презентувати програму туристичних польотів до Єгипту.

Торік, нагадаємо, у «JoinUp» була доволі успішна туристична програма з Рівного до турецької Анталії. Практично всі рейси були повними, адже з рівненського аеропорту туроператор відправляв також білоруських туристів. Проте польоти припинили посеред літа через нестачу літаків.

На сайті «JoinUp» уже відкрито бронювання на путівки з Рівного до Єгипту. Наразі заплановано по одному рейсу на тиждень – по суботах.

Мінімальна вартість путівки на двох на сім днів – від 18,1 тис. грн.

Варто зазначити, що руліжна доріжка аеропорту, яку реконструювало ТОВ "Стиль-Декор", досі не здана в експлуатацію, а отже летовище не зможе приймати "Боїнги", а, як і попередніми роками, обмежуватиметься літаками, які мають двигуни зверху і є більш шумні.

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Теги: Рівне, аеропот, літак, туристична агенція, Єгипет
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Коментарі 3
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Так до Туреччини чи Єгипту? :)
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Рівне столиця Волині і мер є і Голова обл ради є і не смердить укропом
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Прямісінько в лабети ісламістів.
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