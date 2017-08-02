Скоро до Туреччини можна буде літати з Рівного
Сьогодні, 06:41
Туристичний оператор «JoinUp» з 23 березня планує запустити чартерні туристичні рейси з рівненського аеропорту до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейху.
Повідомляє Рівне вечірнє.
Як зазначив РВ заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, компанія вже повідомила обласну владу про свої наміри відновити співпрацю з аеропортом та днями має презентувати програму туристичних польотів до Єгипту.
Торік, нагадаємо, у «JoinUp» була доволі успішна туристична програма з Рівного до турецької Анталії. Практично всі рейси були повними, адже з рівненського аеропорту туроператор відправляв також білоруських туристів. Проте польоти припинили посеред літа через нестачу літаків.
На сайті «JoinUp» уже відкрито бронювання на путівки з Рівного до Єгипту. Наразі заплановано по одному рейсу на тиждень – по суботах.
Мінімальна вартість путівки на двох на сім днів – від 18,1 тис. грн.
Варто зазначити, що руліжна доріжка аеропорту, яку реконструювало ТОВ "Стиль-Декор", досі не здана в експлуатацію, а отже летовище не зможе приймати "Боїнги", а, як і попередніми роками, обмежуватиметься літаками, які мають двигуни зверху і є більш шумні.
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Повідомляє Рівне вечірнє.
Як зазначив РВ заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, компанія вже повідомила обласну владу про свої наміри відновити співпрацю з аеропортом та днями має презентувати програму туристичних польотів до Єгипту.
Торік, нагадаємо, у «JoinUp» була доволі успішна туристична програма з Рівного до турецької Анталії. Практично всі рейси були повними, адже з рівненського аеропорту туроператор відправляв також білоруських туристів. Проте польоти припинили посеред літа через нестачу літаків.
На сайті «JoinUp» уже відкрито бронювання на путівки з Рівного до Єгипту. Наразі заплановано по одному рейсу на тиждень – по суботах.
Мінімальна вартість путівки на двох на сім днів – від 18,1 тис. грн.
Варто зазначити, що руліжна доріжка аеропорту, яку реконструювало ТОВ "Стиль-Декор", досі не здана в експлуатацію, а отже летовище не зможе приймати "Боїнги", а, як і попередніми роками, обмежуватиметься літаками, які мають двигуни зверху і є більш шумні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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