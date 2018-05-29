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Квартири за борги по комуналці не конфісковуватимуть

Квартири за борги по комуналці не конфісковуватимуть
Уряд не допустить, аби хтось міг відібрати в українців житло за заборгованість за комунальні послуги.

Міністр юстиції Павло Петренко в ефірі програми Свобода слова на ICTV запевнив, що уряд не допустить конфіскації житла за заборгованість по комуналці.

Він нагадав, що у 2015 році було запроваджену систему безоплатної правової допомоги.

– Пенсіонери, діти, учасники АТО мають право на безкоштовну допомогу адвоката, у тому числі й у суперечках з облгазами та недобросовісними постачальниками комунальних послуг, – сказав Петренко.

Він сказав, що завдяки рішенням 2015 року не може бути ситуації, аби в когось забрали квартиру за борги.

Міністр юстиції додав, що у тому випадку, якщо постачальник комунальних послуг пришле вимогу щодо конфіскації майна, то потрібно звернутися до центру безоплатної правової допомоги, який надасть захист у суді.

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Теги: борг, комуналка, квартира, конфіскація
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