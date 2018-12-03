План Росії щодо релігійного заколоту на Волині: прізвища, локації, розцінки





Усі вони детально описані в плані, який нещодавно



Зокрема, у плані так званих оперативних заходів, який підготовлений в «МДБ ДНР» і погоджений з їх кураторами з Ростовського управління ФСБ РФ чітко описані дії щодо провокацій одразу в шести областях: Волинській, Одеській, Чернігівській, Одеській, Донецькій, Запорізькій та Львівській.



На Волині, згідно З інформацією СБУ,



Проте, російські спецслужби планували діяти, так би мовити, точково. У волинському регіоні вони визначили кілька осіб ("об’єктів", - згідно з планом), на яких повинен був здійснюватись тиск, яких повинні були залякувати, погрожувати фізичною розправою та ледь не шантажувати.



У плані були визначені такі "об'єкти":



- Олег Точинський — прес-секретар Волинської єпархії УПЦ (МП), який в регіоні відомий своїми різкими висловлюваннями та критичним ставленням до ПЦУ.



- Анджей Мацей Квічала — ксьондз костелу в смт. Маневичі.



- отець Кшиштоф Павел Орліцкі — католицький священик, настоятель парафії Пресвятого Серця Ісуса та Санктуарію Божого Милосердя у Ківерцях.



Щодо останнього священнослужителя у плані була примітка такого змісту: «Родился 27.07.1984 в г. Освенцем (Польша) — с высокой степенью вероятности с детства имеет антифашистские настроения».



- Ольга Козирська, кантор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму (у плані її назвали «неформальным лидером общины»),



- Павло Хомяк, католицький священик, настоятель кафедральної парафії свв. Петра і Павла (Луцьк), а також парафії Вознесіння Господнього та бл. Владислава Буковинського (Горохів),



- Ілля Мірецький, голова правління Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму,



- Сергій Швардовський, виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму.



- Алті Родал, співголова міжнародної організації «Українсько-єврейська зустріч».



Окрім цього, у плані були вказані також телефони, адреси храмів чи організацій, електронні пошти, посилання на сторінки у соцмережах, зокрема facebook та навіть мобільні телефони декого з осіб.



Як бачимо, провокації мали намір здійснювати не лише щодо представників православної церкви, а тому, організатори очікували гучних скандалів та загострення конфліктів на релігійному ґрунті загалом.



У документі також чітко визначили потенційних виконавців цього плану, так званих "суб’єктів". Ймовірно, мали на увазі те, що нібито від імені цих людей мали б бути певні провокації.



Такими "суб'єктами" у плані стали:



- Богдан Климчук, активіст і підприємець, який у плані значиться як «Руководитель штаба самообороны Майдана Волынской области»,



- Іван Мирка, голова партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» на Волині. Його назвали «Глава объединения по противодействия коррупции Самообороны Майдана Волынской области»,



- Михайло Андріюк, учасник АТО, голова громадської організації «Об’єднання «Добровольці за справедливість». Тут він — «Командир 3-й резервной сотни ДУК «Правый Сектор».



- Андрій Закидальський, декан ПЦУ в Маневицькому районі.



До слова, сам план складався з двох етапів виконання — спочатку кожного з "об’єктів повинні були «тероризувати» точково від імені так званих Суб’єктів, а другий етап передбачав масовий спам у соцмережах:



«На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ».



Для цього організатори прорахували навіть засоби та витрати на реалізацію плану щодо кожного "об’єкту". Здебільшого це виглядало так:



«Необходимо 20 - 25 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунт, ориентировочные расходы на размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению призывов прилагаются отдельно».



Окремо варто виділити дії щодо співголови міжнародної організації «Українсько-єврейська зустріч» Алті Родал, яка півтора року тому презентувала у Маневицькому краєзначому музеї Двомовний альбом



Зазначимо, що Алті Родал проживає в Канаді, відтак її планували цинічно шантажувати від імені волинян:



«Электронные сообщения с угрозами расправы в случае приезда на Украину. Приветствуется активное использование антисемитских материалов».



Другий етап реалізації дестабілізаційного плану щодо Алті Родал передбачав:



«Дальнейшие провокации, доведение до активного осуждения украинских националистов в публикациях в соцсетях (публикации активистки еврейского движения, читаемой на Западе). Желательно привлечение антиукраински настроенных представителей Западной интелигенции, общественных организаций и т.д. Отдельно акцентировать внимание в публикациях попустительское отношение власти Украины к данным угрозам».



Схожі методи передбачені були й щодо кантора Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Ольги Козирської:



«Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью. Приветствуется активное использование антисемитских материалов».



«На основании публикаций в Интернете, разжигание градуса конфликта силами радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов к провокациям против синагоги - поджоги, нанесение свастик и оскорбительных высказываний. Нападкам также должны подвергнуться жилища активистов».



***

Найстрашнішим у цій ситуації є те, що організаторами цього плану є українці.



Автором цього цинічного плану, Соболєв Єгор В’ячеславович.



«Ми свідомо оприлюднюємо це прізвище для того, щоб зрадник розумів, що невдовзі він відповідатиме перед законом не лише за зраду присязі, а й за організацію зазначених вище злочинів», ‒ наголосив голова СБУ Василь Грицак.



Окрім того, 16 лютого у Запоріжжі внаслідок спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали безпосереднього виконавця та його спільницю при спробі підпалу храму «На честь апостола Іоанна Богослова» Запорізької єпархії УПЦ МП.



Виконавець здійснював відеофіксацію підпалу для звіту кураторам. Під час затримання він намагався втекти і навіть скинув куртку, щоб змінити зовнішній вигляд. Під час огляду місця злочину слідчо-оперативна група вилучила пляшку з рідиною, саморобний смолоскип, які використовували для підпалу, планшет та мобільні телефони, що використовувались для зв’язку з організаторами, якого затримали того ж дня.



«Ми також встановили, що замовниками провокації є громадяни України, які сьогодні переховуються на території ОРДО», ‒ підкреслив Голова СБУ.



Один з них ‒ колишній головний редактор запорізького Інтернет-видання Артем Тимченко. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де переховується від правоохоронних органів України і тісно співпрацює з так званим «МДБ ДНР».



Другий ‒ колишній мешканець Запоріжжя, член НЗФ терористичної організації ДНР на прізвисько «Сармат» Андрій Кузьменко.



Обидва знаходяться у загальнодержавному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень.



СБУ встановила причетність цих осіб до організації ще двох підпалів культових споруд УПЦ МП у Запоріжжі 6 та 11 лютого цього року.



Замовники розробили для виконавців чіткий алгоритм для виконання провокацій. Після здійснення підпалу виконавці мали залишити на стіні будівлі зображення нацистської або праворадикальної символіки, що, за їх задумом, повинно було перекласти відповідальність на представників українських націоналістичних організацій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погрози, відео зі сценами знущань та вбивств на електронну пошту та провокативні дописи у соцмережі — основні інструменти для дестабілізації релігійної ситуації в Україні, які планують використовувати російські спецслужби.Усі вони детально описані в плані, який нещодавно викрила Служба безпеки України Зокрема, у плані так званих оперативних заходів, який підготовлений в «МДБ ДНР» і погоджений з їх кураторами з Ростовського управління ФСБ РФ чітко описані дії щодо провокацій одразу в шести областях: Волинській, Одеській, Чернігівській, Одеській, Донецькій, Запорізькій та Львівській.На Волині, згідно З інформацією СБУ, готують напади на п'ять волинських церков . Зокрема, йдеться про Луцьку релігійну общину прогресивного іудаїзму, костел у Маневичах, храм Миколи Чудотворця, костел Пресвятого серця Ісуса Христа у Ківерцях та каплицю Вознесіння Господнього та бл. Владислава Буковинского у Горохові.Проте, російські спецслужби планували діяти, так би мовити, точково. У волинському регіоні вони визначили кілька осіб ("об’єктів", - згідно з планом), на яких повинен був здійснюватись тиск, яких повинні були залякувати, погрожувати фізичною розправою та ледь не шантажувати.У плані були визначені такі "об'єкти":— прес-секретар Волинської єпархії УПЦ (МП), який в регіоні відомий своїми різкими висловлюваннями та критичним ставленням до ПЦУ.— ксьондз костелу в смт. Маневичі.— католицький священик, настоятель парафії Пресвятого Серця Ісуса та Санктуарію Божого Милосердя у Ківерцях.Щодо останнього священнослужителя у плані була примітка такого змісту: «Родился 27.07.1984 в г. Освенцем (Польша) — с высокой степенью вероятности с детства имеет антифашистские настроения»., кантор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму (у плані її назвали «неформальным лидером общины»),, католицький священик, настоятель кафедральної парафії свв. Петра і Павла (Луцьк), а також парафії Вознесіння Господнього та бл. Владислава Буковинського (Горохів),, голова правління Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму,, виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму., співголова міжнародної організації «Українсько-єврейська зустріч».Окрім цього, у плані були вказані також телефони, адреси храмів чи організацій, електронні пошти, посилання на сторінки у соцмережах, зокрема facebook та навіть мобільні телефони декого з осіб.Як бачимо, провокації мали намір здійснювати не лише щодо представників православної церкви, а тому, організатори очікували гучних скандалів та загострення конфліктів на релігійному ґрунті загалом.У документі також чітко визначили потенційних виконавців цього плану, так званих "суб’єктів". Ймовірно, мали на увазі те, що нібито від імені цих людей мали б бути певні провокації.Такими "суб'єктами" у плані стали:, активіст і підприємець, який у плані значиться як «Руководитель штаба самообороны Майдана Волынской области»,, голова партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» на Волині. Його назвали «Глава объединения по противодействия коррупции Самообороны Майдана Волынской области»,, учасник АТО, голова громадської організації «Об’єднання «Добровольці за справедливість». Тут він — «Командир 3-й резервной сотни ДУК «Правый Сектор»., декан ПЦУ в Маневицькому районі.До слова, сам план складався з двох етапів виконання — спочатку кожного з "об’єктів повинні були «тероризувати» точково від імені так званих Суб’єктів, а другий етап передбачав масовий спам у соцмережах:«На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ».Для цього організатори прорахували навіть засоби та витрати на реалізацію плану щодо кожного "об’єкту". Здебільшого це виглядало так:«Необходимо 20 - 25 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунт, ориентировочные расходы на размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению призывов прилагаются отдельно».Окремо варто виділити дії щодо співголови міжнародної організації «Українсько-єврейська зустріч» Алті Родал, яка півтора року тому презентувала у Маневицькому краєзначому музеї Двомовний альбом «Тисячоліття єврейської історії та культури в Україні» Зазначимо, що Алті Родал проживає в Канаді, відтак її планували цинічно шантажувати від імені волинян:«Электронные сообщения с угрозами расправы в случае приезда на Украину. Приветствуется активное использование антисемитских материалов».Другий етап реалізації дестабілізаційного плану щодо Алті Родал передбачав:«Дальнейшие провокации, доведение до активного осуждения украинских националистов в публикациях в соцсетях (публикации активистки еврейского движения, читаемой на Западе). Желательно привлечение антиукраински настроенных представителей Западной интелигенции, общественных организаций и т.д. Отдельно акцентировать внимание в публикациях попустительское отношение власти Украины к данным угрозам».Схожі методи передбачені були й щодо кантора Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Ольги Козирської:«Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью. Приветствуется активное использование антисемитских материалов».«На основании публикаций в Интернете, разжигание градуса конфликта силами радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов к провокациям против синагоги - поджоги, нанесение свастик и оскорбительных высказываний. Нападкам также должны подвергнуться жилища активистов».***Найстрашнішим у цій ситуації є те, що організаторами цього плану є українці.Автором цього цинічного плану, за даними СБУ , є громадянин України, колишній співробітник Служби безпеки України, а нині начальник одного із відділів «МДБ ДНР»«Ми свідомо оприлюднюємо це прізвище для того, щоб зрадник розумів, що невдовзі він відповідатиме перед законом не лише за зраду присязі, а й за організацію зазначених вище злочинів», ‒ наголосив голова СБУОкрім того, 16 лютого у Запоріжжі внаслідок спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали безпосереднього виконавця та його спільницю при спробі підпалу храму «На честь апостола Іоанна Богослова» Запорізької єпархії УПЦ МП.Виконавець здійснював відеофіксацію підпалу для звіту кураторам. Під час затримання він намагався втекти і навіть скинув куртку, щоб змінити зовнішній вигляд. Під час огляду місця злочину слідчо-оперативна група вилучила пляшку з рідиною, саморобний смолоскип, які використовували для підпалу, планшет та мобільні телефони, що використовувались для зв’язку з організаторами, якого затримали того ж дня.«Ми також встановили, що замовниками провокації є громадяни України, які сьогодні переховуються на території ОРДО», ‒ підкреслив Голова СБУ.Один з них ‒ колишній головний редактор запорізького Інтернет-видання. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де переховується від правоохоронних органів України і тісно співпрацює з так званим «МДБ ДНР».Другий ‒ колишній мешканець Запоріжжя, член НЗФ терористичної організації ДНР на прізвисько «Сармат»Обидва знаходяться у загальнодержавному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень.СБУ встановила причетність цих осіб до організації ще двох підпалів культових споруд УПЦ МП у Запоріжжі 6 та 11 лютого цього року.Замовники розробили для виконавців чіткий алгоритм для виконання провокацій. Після здійснення підпалу виконавці мали залишити на стіні будівлі зображення нацистської або праворадикальної символіки, що, за їх задумом, повинно було перекласти відповідальність на представників українських націоналістичних організацій.

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