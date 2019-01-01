19 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 лютого 2019 року вшановується пам'ять преподобного, який був першим єпископом, що служив у Малій Азії. Вукола хрестив язичників, яких звертав на віру.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан.– Холодний Вукула – в березні буде тепло.– Якщо народилися два однакових за кольором телята, значить, це хороший знак. Якщо ж телята з’явилися з різним забарвленням – чекай біди.1. Якщо цього дня самотня людина помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.2. Рекомендується зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно.1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.