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Курс валют у Луцьку на 19 лютого

Курс валют у Луцьку на 19 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.014, а продаж - 27.341.

Євро при купівлі становить - 30.400, при продажу - 30.961.

Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.783, продаж - 7.278.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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