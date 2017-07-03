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Сусіди заблокували лучанину вхід у власний будинок

Сусіди заблокували лучанину вхід у власний будинок
Лучанину Олександру Дячкову, який вже 30 років мешкає на вулиці Уласа Самчука, 14а, сусіди не дозволяють пройти на власну земельну ділянку.

Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

За словами Олександра Дячкова, власники сусіднього будинку рік тому встановили на проїжджій частині металеві ворота, закрили їх на замок і перекрили вхід на його земельну ділянку. Сусіди вже рік не йдуть на контакт, хоча іншого шляху, аби зайти у будинок, немає.
Лучанин звертався у поліцію, проте вона порушень не знайшла.

Депутат Сергій Балицький ситуацію підтвердив. За його словами Олександр Дячков проживає на Уласа Самчука вже понад 30 років, ніяких конфліктів не виникало до того, як у нього з’явилися нові сусіди.

Голова комісії Андрій Козюра доручив розібратися з ситуацією ДАБі та муніципальну варту.

"У нас муніципальна варта досить бойова. Думаю, розберуться", - додав він.

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Теги: конфлікт, земля, Луцьк
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