Сусіди заблокували лучанину вхід у власний будинок
Сьогодні, 09:25
Лучанину Олександру Дячкову, який вже 30 років мешкає на вулиці Уласа Самчука, 14а, сусіди не дозволяють пройти на власну земельну ділянку.
Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
За словами Олександра Дячкова, власники сусіднього будинку рік тому встановили на проїжджій частині металеві ворота, закрили їх на замок і перекрили вхід на його земельну ділянку. Сусіди вже рік не йдуть на контакт, хоча іншого шляху, аби зайти у будинок, немає.
Лучанин звертався у поліцію, проте вона порушень не знайшла.
Депутат Сергій Балицький ситуацію підтвердив. За його словами Олександр Дячков проживає на Уласа Самчука вже понад 30 років, ніяких конфліктів не виникало до того, як у нього з’явилися нові сусіди.
Голова комісії Андрій Козюра доручив розібратися з ситуацією ДАБі та муніципальну варту.
"У нас муніципальна варта досить бойова. Думаю, розберуться", - додав він.
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Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
За словами Олександра Дячкова, власники сусіднього будинку рік тому встановили на проїжджій частині металеві ворота, закрили їх на замок і перекрили вхід на його земельну ділянку. Сусіди вже рік не йдуть на контакт, хоча іншого шляху, аби зайти у будинок, немає.
Лучанин звертався у поліцію, проте вона порушень не знайшла.
Депутат Сергій Балицький ситуацію підтвердив. За його словами Олександр Дячков проживає на Уласа Самчука вже понад 30 років, ніяких конфліктів не виникало до того, як у нього з’явилися нові сусіди.
Голова комісії Андрій Козюра доручив розібратися з ситуацією ДАБі та муніципальну варту.
"У нас муніципальна варта досить бойова. Думаю, розберуться", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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