У молодого волинянина інтернет-шахраї виманили 5000 гривень





Як тільки молодий господар перерахував на вказаний рахунок 5000 гривень, «продавець», наче зник у невідомому напрямку, - пише газета



Тож поліцейські вкотре звертаються до волинян бути обачними при купівлі товару в інтернеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річний житель села Марковичі Горохівського району вирішив придбати колеса до трактора і натрапив на шахрая на сайті оголошень OLX.Як тільки молодий господар перерахував на вказаний рахунок 5000 гривень, «продавець», наче зник у невідомому напрямку, - пише газета Волинь-нова Тож поліцейські вкотре звертаються до волинян бути обачними при купівлі товару в інтернеті.

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