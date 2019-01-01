вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У молодого волинянина інтернет-шахраї виманили 5000 гривень

У молодого волинянина інтернет-шахраї виманили 5000 гривень
22-річний житель села Марковичі Горохівського району вирішив придбати колеса до трактора і натрапив на шахрая на сайті оголошень OLX.

Як тільки молодий господар перерахував на вказаний рахунок 5000 гривень, «продавець», наче зник у невідомому напрямку, - пише газета Волинь-нова.

Тож поліцейські вкотре звертаються до волинян бути обачними при купівлі товару в інтернеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрай, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитині загиблого волинського Героя-«кіборга» виповнюється 8 років: волонтери просять зробити подарунок
Сьогодні, 09:48
Сусіди заблокували лучанину вхід у власний будинок
Сьогодні, 09:25
У молодого волинянина інтернет-шахраї виманили 5000 гривень
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 19 лютого
Сьогодні, 09:11
19 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв
18 січень, 16:18
Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай Волинянку на майже 50 тисяч ошукав телефонний шахрай
09 січень, 12:35
27-річного волинянина «кинули» на гроші інтернет-шахраї 27-річного волинянина «кинули» на гроші інтернет-шахраї
04 січень, 09:58
Волинянин повірив шахраєві та віддав 643 гривні за несправну мультиварку Волинянин повірив шахраєві та віддав 643 гривні за несправну мультиварку
02 січень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Переїзд на Дубнівській у Луцьку – у жахливому стані. ФОТО
Сьогодні, 10:25
 0
Померла онкохвора волинянка, якій благодійники збирали кошти на лікування
Сьогодні, 10:16
 0
У центральному парку Луцька хочуть зробити велосипедний стадіон
Сьогодні, 10:15
 0
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Сьогодні, 10:11
 0
На луцькі парки та сквери витратять 16 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8