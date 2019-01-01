У молодого волинянина інтернет-шахраї виманили 5000 гривень
Сьогодні, 09:23
22-річний житель села Марковичі Горохівського району вирішив придбати колеса до трактора і натрапив на шахрая на сайті оголошень OLX.
Як тільки молодий господар перерахував на вказаний рахунок 5000 гривень, «продавець», наче зник у невідомому напрямку, - пише газета Волинь-нова.
Тож поліцейські вкотре звертаються до волинян бути обачними при купівлі товару в інтернеті.
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Як тільки молодий господар перерахував на вказаний рахунок 5000 гривень, «продавець», наче зник у невідомому напрямку, - пише газета Волинь-нова.
Тож поліцейські вкотре звертаються до волинян бути обачними при купівлі товару в інтернеті.
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