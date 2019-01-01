Дитині загиблого волинського Героя-«кіборга» виповнюється 8 років: волонтери просять зробити подарунок

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.вже скоро виповниться 8 років. Вона – донька військовослужбовця 80-тої окремої десантно-штурмової бригади. Її тато зник безвісти у січні 2015 року в Донецькому аеропорту. Військового шукали п’ять місяців, після чого його рідним прийшло гірке сповіщення про те, що його ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Із загиблим 30-річним Олександром прощалися 22 червня у рідному селі Героя – с. Головне, що на Любомльщині. Багатодітний батько посмертно отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня та нагрудний знак “За оборону Донецького аеропорту”.Діана ходить у другий клас, де їй поки подобається все – і уроки, і вчителька. Розповідаючи про свої захоплення, дівчинка говорить про малювання, а також до вподоби ліпити з пластиліну. Зі шкільних предметів дуже любить читання, письмо та трудове навчання.Разом із молодшим братиком Михайликом вони часто дивляться мультфільми. Та і їх розмаїття є настільки велике, що навіть важко вибрати найулюбленіший. Проте мультфільм "Аліса в задзеркаллі" є фаворитом у Діаночки.Дуже любить дівчинка і домашніх тварин. З майбутньою професією Діанка ще не визначилась. І її вподобання весь час змінюються. Проте наразі вона вдома багато малює і мріє бути художницею.Дівчинка є незмінною та доброю маминою помічницею. Завжди прийде на поміч, попри те, що така юна, намагається допомогти мамі. Наприклад, бере участь в прибиранні хати, ліжко застеляє, замітає підлогу, посуд миє, іграшки прибирає і речі складає. Вона дуже любить свою добру та лагідну маму.Дівчинці пощастило за попередні роки побувати закордоном разом родиною на узбережжі моря в Болгарії та Іспанії. Там Діаночці сподобалось купатись у теплих морських хвилях, лежати під сонячним промінням на метушливому пляжі та спостерігати за кораблями, що борознили безкраї простори моря. Вражень у дитини закарбувалось на все життя.Мама Ніна розповідає, що частину державної допомоги по втраті годувальника вона отримала, живе на пенсію, так як має інвалідність ІІІ групи. Але власного житла родина не має, проживає разом з мамою та братом у будинку, де немає побутових зручностей. У сім’ї існує постійна потреба в одязі для 3-х дітей.Грошева Діана. Невдовзі 8 років (22.02.2011). Любомльський р-н. Ріст: 146; Розмір взуття: 35.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.