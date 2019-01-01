У місті на Волині вперше випробували подрібнювач деревини. ФОТО

Рожищенські комунальники вперше випробували нову деревоподрібнюючу машину.У понеділок, 18 лютого, працівники КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» вперше випробували нову деревоподрібнюючу машину, - повідомили у мерії.За словами керівника КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради», раніше, при проведенні робіт з благоустрою територій, значний фінансовий ресурс витрачався на вивезення дрібного гілля на сміттєзвалище, при чому, фактично, вантажівки перевозили «повітря», оскільки об’єм зрізані гілки займають великий, а вага у них – маленька.«Наразі ж, на Брищенському сміттєзвалищі категорично відмовляються приймати гілля, а спалювати його, як відомо, теж не можна. Тому було вирішено придбати подрібнювач. Кошти на придбання агрегату виділила міська рада в сумі майже за 80 тисяч гривень», - зазначає Юрій Міщук.Навісний агрегат PG-120TK призначений для подрібнення відходів від 9 до 18 см та має продуктивність до 10 м³ на годину. А можливість вільного пересування у важкодоступні місця – робить його незамінним помічником для працівників Дільниці благоустрою.«Як бачимо, машина чудово подрібнює. Добре, що агрегат має вигрузний конвеєр, що значно полегшує роботу з навантаження готового куска на причіп», - каже Юрій Іванович.А також додає: «Можна було придбати агрегат, що б’є гілля на щепу, але, по-перше, для цього треба спеціальний полігон де б його можна було сушити, по-друге, щепа не підходить для нашого котла. А ми, власне, збираємося подрібнене гілля використовувати для опалення приміщення підприємства».