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У місті на Волині вперше випробували подрібнювач деревини. ФОТО

У місті на Волині вперше випробували подрібнювач деревини. ФОТО
Рожищенські комунальники вперше випробували нову деревоподрібнюючу машину.

У понеділок, 18 лютого, працівники КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» вперше випробували нову деревоподрібнюючу машину, - повідомили у мерії.

За словами керівника КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» Юрія Міщука, раніше, при проведенні робіт з благоустрою територій, значний фінансовий ресурс витрачався на вивезення дрібного гілля на сміттєзвалище, при чому, фактично, вантажівки перевозили «повітря», оскільки об’єм зрізані гілки займають великий, а вага у них – маленька.

«Наразі ж, на Брищенському сміттєзвалищі категорично відмовляються приймати гілля, а спалювати його, як відомо, теж не можна. Тому було вирішено придбати подрібнювач. Кошти на придбання агрегату виділила міська рада в сумі майже за 80 тисяч гривень», - зазначає Юрій Міщук.

Навісний агрегат PG-120TK призначений для подрібнення відходів від 9 до 18 см та має продуктивність до 10 м³ на годину. А можливість вільного пересування у важкодоступні місця – робить його незамінним помічником для працівників Дільниці благоустрою.

«Як бачимо, машина чудово подрібнює. Добре, що агрегат має вигрузний конвеєр, що значно полегшує роботу з навантаження готового куска на причіп», - каже Юрій Іванович.

А також додає: «Можна було придбати агрегат, що б’є гілля на щепу, але, по-перше, для цього треба спеціальний полігон де б його можна було сушити, по-друге, щепа не підходить для нашого котла. А ми, власне, збираємося подрібнене гілля використовувати для опалення приміщення підприємства».

У місті на Волині вперше випробували подрібнювач деревини. ФОТО
У місті на Волині вперше випробували подрібнювач деревини. ФОТО
У місті на Волині вперше випробували подрібнювач деревини. ФОТО

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Теги: деревина, благоустрій
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