Компанія «Інвестор» з березня піднімає ціни на квартири*
Сьогодні, 09:58
У будівельній компанії «Інвестор» повідомили, що вимушені підняти з 10 березня вартість квадратного метра житла.
Як розповіли у компанії, до підвищення ціни вдаються вимушено, в тому числі, щоб зберегти якість та рівень робіт, - пише Район.Луцьк.
«Це крок, до якого нас спонукає ринок. Зокрема, за останній час суттєво здорожчали будівельні матеріали. До того ж мусимо збільшувати заробітну плату працівникам, аби вони не виїжджали за кордон. Особливо це стосується спеціалістів, наприклад, штукатурів, яких постійно запрошують в Європу», — кажуть в «Інвесторі».
Нові ціни на житло діятимуть з 10 березня, тож охочі придбати житло у ЖК «Супернова», «Юпітер» та «Парковий квартал» мають можливість купити квартири ще за старими цінами.
«До 10 го березня ціна залишиться старою, також діють усі актуальні акції та спеціальні пропозиції», — додають в компанії.
Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» продає таунхауси за акційною ціною. Затишні та комфортні будинки можна придбати за повною вартістю або на умовах відтермінування.
Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Як розповіли у компанії, до підвищення ціни вдаються вимушено, в тому числі, щоб зберегти якість та рівень робіт, - пише Район.Луцьк.
«Це крок, до якого нас спонукає ринок. Зокрема, за останній час суттєво здорожчали будівельні матеріали. До того ж мусимо збільшувати заробітну плату працівникам, аби вони не виїжджали за кордон. Особливо це стосується спеціалістів, наприклад, штукатурів, яких постійно запрошують в Європу», — кажуть в «Інвесторі».
Нові ціни на житло діятимуть з 10 березня, тож охочі придбати житло у ЖК «Супернова», «Юпітер» та «Парковий квартал» мають можливість купити квартири ще за старими цінами.
«До 10 го березня ціна залишиться старою, також діють усі актуальні акції та спеціальні пропозиції», — додають в компанії.
Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» продає таунхауси за акційною ціною. Затишні та комфортні будинки можна придбати за повною вартістю або на умовах відтермінування.
Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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