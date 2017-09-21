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Компанія «Інвестор» з березня піднімає ціни на квартири*

Компанія «Інвестор» з березня піднімає ціни на квартири*
У будівельній компанії «Інвестор» повідомили, що вимушені підняти з 10 березня вартість квадратного метра житла.

Як розповіли у компанії, до підвищення ціни вдаються вимушено, в тому числі, щоб зберегти якість та рівень робіт, - пише Район.Луцьк.

«Це крок, до якого нас спонукає ринок. Зокрема, за останній час суттєво здорожчали будівельні матеріали. До того ж мусимо збільшувати заробітну плату працівникам, аби вони не виїжджали за кордон. Особливо це стосується спеціалістів, наприклад, штукатурів, яких постійно запрошують в Європу», — кажуть в «Інвесторі».

Нові ціни на житло діятимуть з 10 березня, тож охочі придбати житло у ЖК «Супернова», «Юпітер» та «Парковий квартал» мають можливість купити квартири ще за старими цінами.

«До 10 го березня ціна залишиться старою, також діють усі актуальні акції та спеціальні пропозиції», — додають в компанії.

Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» продає таунхауси за акційною ціною. Затишні та комфортні будинки можна придбати за повною вартістю або на умовах відтермінування.

Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, ціни, квартири
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