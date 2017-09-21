Компанія «Інвестор» з березня піднімає ціни на квартири*





Як розповіли у компанії, до підвищення ціни вдаються вимушено, в тому числі, щоб зберегти якість та рівень робіт, - пише



«Це крок, до якого нас спонукає ринок. Зокрема, за останній час суттєво здорожчали будівельні матеріали. До того ж мусимо збільшувати заробітну плату працівникам, аби вони не виїжджали за кордон. Особливо це стосується спеціалістів, наприклад, штукатурів, яких постійно запрошують в Європу», — кажуть в «Інвесторі».



Нові ціни на житло діятимуть з 10 березня, тож охочі придбати житло у ЖК «Супернова», «Юпітер» та «Парковий квартал» мають можливість купити квартири ще за старими цінами.



«До 10 го березня ціна залишиться старою, також діють усі актуальні акції та спеціальні пропозиції», — додають в компанії.



Нагадаємо, будівельна компанія «Інвестор» продає таунхауси за акційною ціною. Затишні та комфортні будинки можна придбати за повною вартістю або на умовах відтермінування.



Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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