вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцькі парки та сквери витратять 16 мільйонів гривень

На луцькі парки та сквери витратять 16 мільйонів гривень
У Луцьку розробили програму розвитку та утримання парків і скверів на 2019-2021 роки.

Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор КП «Парки та сквери» Богдан Феденчук повідомив, що у місті розробили трирічну програму розвитку та обслуговування всіх парків та скверів Луцька. На це з міського бюджету витратять 8 мільйонів гривень, ще 8 мільйонів – дотація.

Програмою передбачена висадження квітів та дерев, проведення топографічної зйомки у парку 900-річчя Луцька тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центральному парку Луцька хочуть зробити велосипедний стадіон
Сьогодні, 10:15
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Сьогодні, 10:11
На луцькі парки та сквери витратять 16 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:01
Компанія «Інвестор» з березня піднімає ціни на квартири*
Сьогодні, 09:58
У Луцьку хочуть обирати краще ОСББ
Сьогодні, 09:51
Схожі новини
У Луцьку плануються три нові сквери У Луцьку плануються три нові сквери
17 лютий, 2016, 20:37
Переїзд на Дубнівській у Луцьку – у жахливому стані Переїзд на Дубнівській у Луцьку – у жахливому стані
Сьогодні, 10:25
У центральному парку Луцька хочуть зробити велосипедний стадіон У центральному парку Луцька хочуть зробити велосипедний стадіон
Сьогодні, 10:15
У Луцьку хочуть обирати краще ОСББ У Луцьку хочуть обирати краще ОСББ
Сьогодні, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Переїзд на Дубнівській у Луцьку – у жахливому стані
Сьогодні, 10:25
 0
Померла онкохвора волинянка, якій благодійники збирали кошти на лікування
Сьогодні, 10:16
 0
У центральному парку Луцька хочуть зробити велосипедний стадіон
Сьогодні, 10:15
 0
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Сьогодні, 10:11
 0
На луцькі парки та сквери витратять 16 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8