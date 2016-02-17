На луцькі парки та сквери витратять 16 мільйонів гривень

У Луцьку розробили програму розвитку та утримання парків і скверів на 2019-2021 роки.Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор КП «Парки та сквери»повідомив, що у місті розробили трирічну програму розвитку та обслуговування всіх парків та скверів Луцька. На це з міського бюджету витратять 8 мільйонів гривень, ще 8 мільйонів – дотація.Програмою передбачена висадження квітів та дерев, проведення топографічної зйомки у парку 900-річчя Луцька тощо.