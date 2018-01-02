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Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності

Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Священик з Волині Іван Сидор пригадав події 18-21 лютого в Києві, під час якого загинула майже сотня людей.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Пам'ятаємо... 19-20 лютого 2014 р., Михайлівський Золотоверхий. Через 5 років публікую. Вічна і світла пам'ять Героям!" - підписав трагічну фотодобірку Іван Сидор.

Довідково:

Протистояння в Україні 18-21 лютого 2014 — силове протистояння між силовиками та протестувальниками, завершальний етап Революції гідності. Результатом подій стало відсторонення 22 лютого Верховною Радою від виконання обов'язків Президента України Віктора Януковича та призначення дострокових президентських виборів на 25 травня 2014 року. Під час протистояння за інформацією МОЗ України загинули 82 особи (71 демонстрант та 11 правоохоронців), постраждалими стали 622 людини.

Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності
Церква, медики, тіла: священик з Волині показав трагічні кадри з протистояння на Майдані 5-річної давності

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Теги: Майдан, Київ, фото
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