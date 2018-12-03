Померла онкохвора волинянка, якій благодійники збирали кошти на лікування

18 лютого перестало битися серце жительки Рожища, яка хворіла на рак. Гроші на лікування жінки збирали усією областю.Зі страшною недугою жінка боролася з 2014 року. Пережила декілька операцій і низку хіміотерапій. Лікувалася в онкодиспансері у Луцьку, в інституті раку в Києві. Єдиною надією продовжити життя було лікування в Центрі онкології інституту Марії Кюрі у Варшаві. Завдяки благодійникам кошти на лікування зібрали, і у п'ятницю жінка мала вирушати до Польщі.У Любові Козак залишилось троє дітей. Найменшій донечці – 8 років.Попрощатися з покійною можна сьогодні, 19 лютого, о 13.00 у домі, де вона жила.