Померла онкохвора волинянка, якій благодійники збирали кошти на лікування
Сьогодні, 10:16
18 лютого перестало битися серце жительки Рожища Любові Козак, яка хворіла на рак. Гроші на лікування жінки збирали усією областю.
Зі страшною недугою жінка боролася з 2014 року. Пережила декілька операцій і низку хіміотерапій. Лікувалася в онкодиспансері у Луцьку, в інституті раку в Києві. Єдиною надією продовжити життя було лікування в Центрі онкології інституту Марії Кюрі у Варшаві. Завдяки благодійникам кошти на лікування зібрали, і у п'ятницю жінка мала вирушати до Польщі.
У Любові Козак залишилось троє дітей. Найменшій донечці – 8 років.
Попрощатися з покійною можна сьогодні, 19 лютого, о 13.00 у домі, де вона жила.
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Зі страшною недугою жінка боролася з 2014 року. Пережила декілька операцій і низку хіміотерапій. Лікувалася в онкодиспансері у Луцьку, в інституті раку в Києві. Єдиною надією продовжити життя було лікування в Центрі онкології інституту Марії Кюрі у Варшаві. Завдяки благодійникам кошти на лікування зібрали, і у п'ятницю жінка мала вирушати до Польщі.
У Любові Козак залишилось троє дітей. Найменшій донечці – 8 років.
Попрощатися з покійною можна сьогодні, 19 лютого, о 13.00 у домі, де вона жила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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