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На гірськолижному курорті Львівщини згорів готель: евакуювали 18 людей

На гірськолижному курорті Львівщини згорів готель: евакуювали 18 людей
У готелі "Терем" у селищі Славське, що у Львівській області, в ніч проти 19 лютого сталась пожежа.

18 людей встигли евакуювати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, - пише 24 канал.

Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів чотиповерхової будівлі з мансардою, повідомили у прес-службі ДСНС.

З ліквідувати пожежу намагались шість годин – з півночі до шостої години ранку.

Жертв і постраждалих немає.



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Теги: пожежа, готель
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