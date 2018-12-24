На гірськолижному курорті Львівщини згорів готель: евакуювали 18 людей





18 людей встигли евакуювати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, - пише



Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів чотиповерхової будівлі з мансардою, повідомили у прес-службі ДСНС.



З ліквідувати пожежу намагались шість годин – з півночі до шостої години ранку.



Жертв і постраждалих немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У готелі "Терем" у селищі Славське, що у Львівській області, в ніч проти 19 лютого сталась пожежа.18 людей встигли евакуювати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, - пише 24 канал Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів чотиповерхової будівлі з мансардою, повідомили у прес-службі ДСНС.З ліквідувати пожежу намагались шість годин – з півночі до шостої години ранку.Жертв і постраждалих немає.

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