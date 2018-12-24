На гірськолижному курорті Львівщини згорів готель: евакуювали 18 людей
Сьогодні, 10:38
У готелі "Терем" у селищі Славське, що у Львівській області, в ніч проти 19 лютого сталась пожежа.
18 людей встигли евакуювати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, - пише 24 канал.
Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів чотиповерхової будівлі з мансардою, повідомили у прес-службі ДСНС.
З ліквідувати пожежу намагались шість годин – з півночі до шостої години ранку.
Жертв і постраждалих немає.
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18 людей встигли евакуювати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, - пише 24 канал.
Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів чотиповерхової будівлі з мансардою, повідомили у прес-службі ДСНС.
З ліквідувати пожежу намагались шість годин – з півночі до шостої години ранку.
Жертв і постраждалих немає.
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