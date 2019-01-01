У Ковелі горів 2-поверховий будинок
Сьогодні, 10:45
У Ковелі на вулиці Театральна у двоповерховому цегляному житловому будинку в одній з квартир виникла пожежа.
Інцидент трапився 18 лютого о 08:12, - інформує ДСНС у Волинській області.
Вже за 4 хвилини на місце події у складі двох відділень прибули рятувальники, які о 08:28 приборкали загорання у приміщенні ванної кімнати.
Причина пожежі – встановлюється
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Інцидент трапився 18 лютого о 08:12, - інформує ДСНС у Волинській області.
Вже за 4 хвилини на місце події у складі двох відділень прибули рятувальники, які о 08:28 приборкали загорання у приміщенні ванної кімнати.
Причина пожежі – встановлюється
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