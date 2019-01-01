У Ковелі горів 2-поверховий будинок





Інцидент трапився 18 лютого о 08:12, - інформує ДСНС у Волинській області.



Вже за 4 хвилини на місце події у складі двох відділень прибули рятувальники, які о 08:28 приборкали загорання у приміщенні ванної кімнати.



Причина пожежі – встановлюється





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Театральна у двоповерховому цегляному житловому будинку в одній з квартир виникла пожежа.Інцидент трапився 18 лютого о 08:12, - інформує ДСНС у Волинській області.Вже за 4 хвилини на місце події у складі двох відділень прибули рятувальники, які о 08:28 приборкали загорання у приміщенні ванної кімнати.Причина пожежі – встановлюється

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію