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У Ковелі горів 2-поверховий будинок

У Ковелі горів 2-поверховий будинок
У Ковелі на вулиці Театральна у двоповерховому цегляному житловому будинку в одній з квартир виникла пожежа.

Інцидент трапився 18 лютого о 08:12, - інформує ДСНС у Волинській області.

Вже за 4 хвилини на місце події у складі двох відділень прибули рятувальники, які о 08:28 приборкали загорання у приміщенні ванної кімнати.

Причина пожежі – встановлюється


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Теги: пожежа, будинок
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