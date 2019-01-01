На Волині горіли дві автівки





Так, у Любомлі на вулиці Володимирській горіла господарська споруда з піноблоків.



Вогонь знищив 12 метрів квадратних покрівлі, мопед, сільськогосподарський інвентар, газову плиту, морозильну камеру.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Того ж дня о у селищі Турійськ на березі річки Турія виникло загорання сухої трави та очерету на площі 0,4 га. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Також рятувальники ліквідували загорання двох автомобілів: у селі Битень Ковельського та селищі Цумань Ківерцівського районів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж.Так, у Любомлі на вулиці Володимирській горіла господарська споруда з піноблоків.Вогонь знищив 12 метрів квадратних покрівлі, мопед, сільськогосподарський інвентар, газову плиту, морозильну камеру.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Того ж дня о у селищі Турійськ на березі річки Турія виникло загорання сухої трави та очерету на площі 0,4 га. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Також рятувальники ліквідували загорання двох автомобілів: у селі Битень Ковельського та селищі Цумань Ківерцівського районів.

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