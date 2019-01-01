На Волині горіли дві автівки
Сьогодні, 11:05
На Волині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж.
Так, у Любомлі на вулиці Володимирській горіла господарська споруда з піноблоків.
Вогонь знищив 12 метрів квадратних покрівлі, мопед, сільськогосподарський інвентар, газову плиту, морозильну камеру.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Того ж дня о у селищі Турійськ на березі річки Турія виникло загорання сухої трави та очерету на площі 0,4 га. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також рятувальники ліквідували загорання двох автомобілів: у селі Битень Ковельського та селищі Цумань Ківерцівського районів.
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Так, у Любомлі на вулиці Володимирській горіла господарська споруда з піноблоків.
Вогонь знищив 12 метрів квадратних покрівлі, мопед, сільськогосподарський інвентар, газову плиту, морозильну камеру.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Того ж дня о у селищі Турійськ на березі річки Турія виникло загорання сухої трави та очерету на площі 0,4 га. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також рятувальники ліквідували загорання двох автомобілів: у селі Битень Ковельського та селищі Цумань Ківерцівського районів.
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