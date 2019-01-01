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На Волині горіли дві автівки

На Волині горіли дві автівки
На Волині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж.

Так, у Любомлі на вулиці Володимирській горіла господарська споруда з піноблоків.

Вогонь знищив 12 метрів квадратних покрівлі, мопед, сільськогосподарський інвентар, газову плиту, морозильну камеру.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Того ж дня о у селищі Турійськ на березі річки Турія виникло загорання сухої трави та очерету на площі 0,4 га. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Також рятувальники ліквідували загорання двох автомобілів: у селі Битень Ковельського та селищі Цумань Ківерцівського районів.


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Теги: пожежа, авто, Волині
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