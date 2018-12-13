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У Луцьку з акустикою і віршами виступить гурт «Фіолет»

У Луцьку з акустикою і віршами виступить гурт «Фіолет»
У Луцьку з акустичною програмою виступить гурт "Фіолет".

15 березня о 19:00 в івент-холі комплексу "Passage Interdit" відбудеться концерт гурту "Фіолет", - повідомили організатори.

У березні гурт "Фіолет" вирушає у всеукраїнський акустичний тур, головною особливістю якого буде не лише музична, а й літературна складова концертів.

На відміну від традиційних турів, які стали для гурту осінньою традицією, з акустикою "Фіолет" вже довгий час не мандрував Україною.

Під час концертів слухачі матимуть нагоду послухати не лише відомі пісні гурту, а й чи не вперше почують вірші фронтмена "Фіолет" - Сергія Мартинюка, які увійдуть до дебютної поетичної збірки музиканта.

Трек-листи концертів складатимуть як найкращі пісні гурту за всі роки існування, так і акустичні сингли з сольних проектів Колоса.

У Луцьку з акустикою і віршами виступить гурт «Фіолет»

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Теги: анонс, музика, концерт
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