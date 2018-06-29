На ринку у Нововолинську чоловік поцупив одяг у продавця
Сьогодні, 10:58
У Нововолинську у 55-річної місцевої жительки із торгівельного контейнера на місцевому ринку викрали два светри.
Сума завданих матеріальних збитків становить 1 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській областію
Правоохоронці встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за крадіжки 34-річний місцевий житель. Викрадений одяг вилучили.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК. Після оголошення йому підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, слідчі будуть клопотати щодо обрання волинянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає максимальний термін покарання позбавлення волі строком до шести років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у неділю, у Турійську поліцейські оперативно розкрили розбій.
Сектор комунікації поліції Волинської області
© Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-novovolinsku-policziya-operativno-vikrila-grabizhnika/
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Сума завданих матеріальних збитків становить 1 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській областію
Правоохоронці встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за крадіжки 34-річний місцевий житель. Викрадений одяг вилучили.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК. Після оголошення йому підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, слідчі будуть клопотати щодо обрання волинянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає максимальний термін покарання позбавлення волі строком до шести років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у неділю, у Турійську поліцейські оперативно розкрили розбій.
Сектор комунікації поліції Волинської області
© Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-novovolinsku-policziya-operativno-vikrila-grabizhnika/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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