На ринку у Нововолинську чоловік поцупив одяг у продавця

У Нововолинську у 55-річної місцевої жительки із торгівельного контейнера на місцевому ринку викрали два светри.Сума завданих матеріальних збитків становить 1 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській областіюПравоохоронці встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за крадіжки 34-річний місцевий житель. Викрадений одяг вилучили.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК. Після оголошення йому підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, слідчі будуть клопотати щодо обрання волинянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає максимальний термін покарання позбавлення волі строком до шести років. Досудове розслідування триває.Нагадаємо, що у неділю, у Турійську поліцейські оперативно розкрили розбій.Сектор комунікації поліції Волинської області© Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-novovolinsku-policziya-operativno-vikrila-grabizhnika/