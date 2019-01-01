У Луцьку вантажівка комунальників в'їхала у Nissan. ФОТО
Сьогодні, 11:08
У Луцьку зіткнулися вантажівка ЗІЛ та легковик Nissan.
Аварія сталася 19 лютого на проспекті Соборності, - пишуть Волинські новини.
Зі слів водійки Nissan, вона виїжджала з двору, коли у неї заднім ходом в'їхав ЗІЛ комунальників.
Проте очевидці винуватять у скоєнні ДТП жінку, яка не пропустила вантажівку.
У результаті – в Nissan розбите скло, водії не постраждали.
На місце події викликали патрульних.
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Аварія сталася 19 лютого на проспекті Соборності, - пишуть Волинські новини.
Зі слів водійки Nissan, вона виїжджала з двору, коли у неї заднім ходом в'їхав ЗІЛ комунальників.
Проте очевидці винуватять у скоєнні ДТП жінку, яка не пропустила вантажівку.
У результаті – в Nissan розбите скло, водії не постраждали.
На місце події викликали патрульних.
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