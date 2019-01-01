«Мені соромно»: хлопець, який у Луцьку порізав намет Порошенка, вибачився за скоєне. ВІДЕО
Сьогодні, 11:19
Вісімнадцятирічний Антон Степанюк, який напав на агітнамет Петра Порошенка у Луцьку, вирішив публічно вибачитися й зізнався, що вчинок був необдуманим та без певних на те передумов.
З каяттям він прийшов сьогодні, 19 лютого, на офіс обласної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Керівник обласного осередку президентської партії Іван Мирка розповів, що хлопець справді щиро шкодує про свої дії. «Не хочеться, щоб його життя, кар’єра постраждали від цього юнацького вчинку, тому відкликаємо заяву з поліції. Сподіваємося, більше такого в його житті не станеться», - сказав Мирка.
Сам же Антон Степанюк зауважив, що не належить до певних політичних партій, організацій чи угрупувань.
«Вибачаюся за скоєні дії. Зробив це по дурниці. Мені соромно за те, що я зробив. Не хочу, щоб хтось думав, що я належу до якихось партій. Нікого не хотів образити», - висловився юнак.
Нагадаємо, 15 лютого у Луцьку поблизу торгового центру «Промінь» юнак із ножем напав та за лічені секунди порізав агітаційний намет Петра Порошенка. Люди із команди Порошенка на Волині написали з цього приводу заяву у поліцію. Утім, тепер вирішили її забрати.
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З каяттям він прийшов сьогодні, 19 лютого, на офіс обласної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Керівник обласного осередку президентської партії Іван Мирка розповів, що хлопець справді щиро шкодує про свої дії. «Не хочеться, щоб його життя, кар’єра постраждали від цього юнацького вчинку, тому відкликаємо заяву з поліції. Сподіваємося, більше такого в його житті не станеться», - сказав Мирка.
Сам же Антон Степанюк зауважив, що не належить до певних політичних партій, організацій чи угрупувань.
«Вибачаюся за скоєні дії. Зробив це по дурниці. Мені соромно за те, що я зробив. Не хочу, щоб хтось думав, що я належу до якихось партій. Нікого не хотів образити», - висловився юнак.
Нагадаємо, 15 лютого у Луцьку поблизу торгового центру «Промінь» юнак із ножем напав та за лічені секунди порізав агітаційний намет Петра Порошенка. Люди із команди Порошенка на Волині написали з цього приводу заяву у поліцію. Утім, тепер вирішили її забрати.
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Коментарі 2
За пошкодження майно можуть забрати заяву,а відповідальність за хуліганство і носіння холодної зброї ніхто не відмінив!!!
Того хлопа мусово засудити до кількох років колонії.
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