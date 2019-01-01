Жінка, яку збили у Луцьку поза «зеброю», – у реанімації
Сьогодні, 11:43
Жінка, яку у Луцьку збило Volvo, потрапила до реанімації.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Нагадаємо, 18 лютого по 19 годині на проспекті Василя Мойсея в Луцьку автомобіль “Volvo C60” наїхав на 61-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу.
Постраждалу госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні. За кермом транспортного засобу перебував 44-річний житель Луцького району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальні провадження. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Нагадаємо, 18 лютого по 19 годині на проспекті Василя Мойсея в Луцьку автомобіль “Volvo C60” наїхав на 61-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу.
Постраждалу госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні. За кермом транспортного засобу перебував 44-річний житель Луцького району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала жінка, що перебігала дорогу. ФОТО
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальні провадження. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком на переході збили 23-дівчину
Сьогодні, 11:44
Жінка, яку збили у Луцьку поза «зеброю», – у реанімації
Сьогодні, 11:43
На Запоріжжі у селі вбили 98-річну бабусю
Сьогодні, 11:32
«Мені соромно»: хлопець, який у Луцьку порізав намет Порошенка, вибачився за скоєне. ВІДЕО
Сьогодні, 11:19