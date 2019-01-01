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Жінка, яку збили у Луцьку поза «зеброю», – у реанімації

Жінка, яку збили у Луцьку поза «зеброю», – у реанімації
Жінка, яку у Луцьку збило Volvo, потрапила до реанімації.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Нагадаємо, 18 лютого по 19 годині на проспекті Василя Мойсея в Луцьку автомобіль “Volvo C60” наїхав на 61-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу.

Постраждалу госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні. За кермом транспортного засобу перебував 44-річний житель Луцького району.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальні провадження. Триває досудове розслідування.

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Теги: ДТП, аварія
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