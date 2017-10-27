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У селі під Луцьком на переході збили 23-річну дівчину

У селі під Луцьком на переході збили 23-річну дівчину
У селі Гірка Полонка автомобіль ВАЗ-21099 збив пішохода, 23-річну жительку обласного центру.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10 години, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 46-річний житель Горохівського району. Ймовірно, водій не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечної швидкості руху й допустив наїзд на пішохідному переході на 23-річну лучанку.

Потерпілу госпіталізували в реанімацію Луцької районної лікарні.


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Теги: аварія, Гірка Полонка
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