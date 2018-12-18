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Лоукостер Wizz Air запускає нові рейси з Києва до Греції

Лоукостер Wizz Air запускає нові рейси з Києва до Греції
Лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття двох нових повітряних маршрутів з Києва в грецькі Афіни і Салоніки.

Про це у вівторок, 19 лютого, повідомляє прес-служба авіакомпанії, - пише Корреспондент.

Зокрема, зазначено, що сполучення Київ-Афіни буде відкрито 21 травня з розкладом рейсів двічі на тиждень, по вівторках і суботах, тоді як рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня і будуть виконуватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях.

Як наголосив авіаперевізник, українські пасажири можуть вже зараз планувати свою наступну поїздку і бронювати квитки на сайті компанії або через мобільний додаток за цінами від 19.99 євро (близько 609 грн).

Відомо, що тепер, включаючи два нових рейси з України до Греції, лоукостер пропонує українським пасажирам 45 маршрутів в 13 країн світу з трьох українських аеропортів.

Раніше авіакомпаніям Astra Airlines, Ryanair і Wizz Air дозволили здійснювати регулярні повітряні перевезення між Грецією і Україною.


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Теги: рейси, Wizz Air
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