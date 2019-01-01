Хто стане тренерами «Ліги Сміху» на Волині





Вона стартує 6 березня та об'єднає Рівне і Луцьк, - пише



На Facebook-сторінці студентської «Ліги сміху Волинь» організатори повідомили імена всіх тренерів гумористичного проекту.



Як ми повідомляли раніше, серед них буде відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук, а також переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук.



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Також до них приєднаються:



Луцький телеведучий Влад Зінкевич, коміки Андрій Озарків та Василь Медецький зі Львова та актор Андрій Зань з Рівного.

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