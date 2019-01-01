Хто стане тренерами «Ліги Сміху» на Волині
Сьогодні, 12:20
На Волині проводитимуть офіційну студентську «Лігу Сміху».
Вона стартує 6 березня та об'єднає Рівне і Луцьк, - пише Таблоїд Волині.
На Facebook-сторінці студентської «Ліги сміху Волинь» організатори повідомили імена всіх тренерів гумористичного проекту.
Як ми повідомляли раніше, серед них буде відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук, а також переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Переможниця «Холостяка» стане тренером «Ліги Сміху» у Луцьку
Також до них приєднаються:
Луцький телеведучий Влад Зінкевич, коміки Андрій Озарків та Василь Медецький зі Львова та актор Андрій Зань з Рівного.
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Вона стартує 6 березня та об'єднає Рівне і Луцьк, - пише Таблоїд Волині.
На Facebook-сторінці студентської «Ліги сміху Волинь» організатори повідомили імена всіх тренерів гумористичного проекту.
Як ми повідомляли раніше, серед них буде відомий луцький бізнесмен-ресторатор Андрій Котищук, а також переможниця шоу «Холостяк» Іванна Гончарук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Переможниця «Холостяка» стане тренером «Ліги Сміху» у Луцьку
Також до них приєднаються:
Луцький телеведучий Влад Зінкевич, коміки Андрій Озарків та Василь Медецький зі Львова та актор Андрій Зань з Рівного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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