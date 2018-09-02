«Фігуранти» плану Кремля щодо релігійного заколоту на Волині прокоментували ситуацію





У плані названі суб'єкти, від імені яких спецслужби планували діяти. А також особи, щодо яких мали намір вчиняти певні дії. Планом передбачалася розсилка із фейкових акаунтів електронних повідомлень начебто від імені патріотичних проукраїнських сил з погрозами фізичної розправи на адреси авторитетних кліриків УПЦ, Римо-католицької церкви та єврейських релігійних громад, - пише



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Активісти і представники релігійних організацій та громад розповіли, як ставляться до того, що їхні імена фігурують у такому списку, і чи не помічали нічого підозрілого.



Іван Мирка, голова політичної партії "Солідарність" на Волині:



«Уже неодноразово ворожі російські ЗМІ робили сюжети, які базувалися на якомусь відео з революційних часів, де був я чи мої побратими із "Самооборони" або інших активних на той час середовищ. Ми про це знаємо. До того ж був такий факт, коли наші сторінки «Солідарності» підробляли: створювали фейкові сторінки. І тут, на нашу думку, теж простежувався російський слід. Ми вже давно знаємо, що соцмережі – це дуже відповідальна річ. І ми користуємося всіма засобами для захисту своїх акаунтів. Завжди готові до таких дій.



На мою думку, СБУ спрацювало досить правильно, вчасно, знайшовши цю інформацію, подавши її правильно, таким чином унеможливили подальші дії і створення картинки про те, що в Україні таке проросійське суспільство.



З другого боку – ворог буде робити будь-яку картинку, адже навіть громадяни Росії, які дивляться новини через інтернет, використовуючи критичне мислення, розуміють, що не все то правда, що їм дають їхні ЗМІ. Тому, звичайно, російська шовіністична влада в себе в Росії теж створює такий контент для своїх громадян, аби легалізувати свої злочинні дії в Російській Федерації».



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Богдан Климчук, громадський активіст, підприємець:



«Якщо росіяни хотіли використати мою скромну особу у масових розсилках в погрозах Московському патріархату, то це "визнання". Якщо ж це спроба знайти спосіб, як чинити тиск зі сторони Служби безпеки із підтримки акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» і моєї позиції щодо розквіту корупції в Україні, то дасться наступними днями знати».



Павло Хом'як, настоятель собору св. Петра і Павла:



«Для мене це несподіванка. Я не знав, що я настільки цінний і що мене можуть використати в таких цілях. Це чистої води провокація. Я не розумію, чому нас вибрали. Можливо, через те, що ми дуже активні в своїй діяльності. У Ківерцях нам вдалося зробити дуже багато гарних акцій для дітей, втілити багато ініціатив. У Луцьку теж католицька церква активна. Навіть не маю припущень, що і як. Неприємно, коли твоє ім’я намагаються використати проти України. Це трохи насторожує. Скажімо, осквернити честь дуже просто, але повернути довіру дуже важко».



Олег Точинський, речник Волинської єпархії УПЦ (МП):



«На свою адресу я поки що нічого не помічав: ніяких заяв чи повідомлень, як там описано. Але навіть якщо будуть, то що вже зробиш? Значить так має бути. Якщо спецслужби кажуть, що вони розкрили і запобігли, то, мабуть, вже нічого такого не повинно трапитися. Або таким чином хтось себе від чогось убезпечує. Ніхто не писав, не дзвонив, не погрожував, як там описується».



Сергій Швардовський, виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму:



«Реакція моя дуже нехороша. По-перше, на сайті СБУ виставляють імена і прізвища з телефонами і адресами. Я розумію, що все це можна знайти в інтернеті, але коли це усе отак прямо виставляють, то це мені не подобається. Навіть якщо це СБУ. Якщо вони перекрили якийсь план, то повинні були це просто попередити, а не виставляти на показ. По-друге, працівники СБУ мали б звернутися до фігурантів. Адже ця служба мене повинна оберігати. Я обурений і хочу розібратися, чому це все так, як є».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України опублікувала план дій російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, зокрема й на Волині. Йдеться про конфлікти на релігійному ґрунті.У плані названі суб'єкти, від імені яких спецслужби планували діяти. А також особи, щодо яких мали намір вчиняти певні дії. Планом передбачалася розсилка із фейкових акаунтів електронних повідомлень начебто від імені патріотичних проукраїнських сил з погрозами фізичної розправи на адреси авторитетних кліриків УПЦ, Римо-католицької церкви та єврейських релігійних громад, - пише Конкурент Активісти і представники релігійних організацій та громад розповіли, як ставляться до того, що їхні імена фігурують у такому списку, і чи не помічали нічого підозрілого., голова політичної партії "Солідарність" на Волині:«Уже неодноразово ворожі російські ЗМІ робили сюжети, які базувалися на якомусь відео з революційних часів, де був я чи мої побратими із "Самооборони" або інших активних на той час середовищ. Ми про це знаємо. До того ж був такий факт, коли наші сторінки «Солідарності» підробляли: створювали фейкові сторінки. І тут, на нашу думку, теж простежувався російський слід. Ми вже давно знаємо, що соцмережі – це дуже відповідальна річ. І ми користуємося всіма засобами для захисту своїх акаунтів. Завжди готові до таких дій.На мою думку, СБУ спрацювало досить правильно, вчасно, знайшовши цю інформацію, подавши її правильно, таким чином унеможливили подальші дії і створення картинки про те, що в Україні таке проросійське суспільство.З другого боку – ворог буде робити будь-яку картинку, адже навіть громадяни Росії, які дивляться новини через інтернет, використовуючи критичне мислення, розуміють, що не все то правда, що їм дають їхні ЗМІ. Тому, звичайно, російська шовіністична влада в себе в Росії теж створює такий контент для своїх громадян, аби легалізувати свої злочинні дії в Російській Федерації»., громадський активіст, підприємець:«Якщо росіяни хотіли використати мою скромну особу у масових розсилках в погрозах Московському патріархату, то це "визнання". Якщо ж це спроба знайти спосіб, як чинити тиск зі сторони Служби безпеки із підтримки акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» і моєї позиції щодо розквіту корупції в Україні, то дасться наступними днями знати»., настоятель собору св. Петра і Павла:«Для мене це несподіванка. Я не знав, що я настільки цінний і що мене можуть використати в таких цілях. Це чистої води провокація. Я не розумію, чому нас вибрали. Можливо, через те, що ми дуже активні в своїй діяльності. У Ківерцях нам вдалося зробити дуже багато гарних акцій для дітей, втілити багато ініціатив. У Луцьку теж католицька церква активна. Навіть не маю припущень, що і як. Неприємно, коли твоє ім’я намагаються використати проти України. Це трохи насторожує. Скажімо, осквернити честь дуже просто, але повернути довіру дуже важко»., речник Волинської єпархії УПЦ (МП):«На свою адресу я поки що нічого не помічав: ніяких заяв чи повідомлень, як там описано. Але навіть якщо будуть, то що вже зробиш? Значить так має бути. Якщо спецслужби кажуть, що вони розкрили і запобігли, то, мабуть, вже нічого такого не повинно трапитися. Або таким чином хтось себе від чогось убезпечує. Ніхто не писав, не дзвонив, не погрожував, як там описується»., виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму:«Реакція моя дуже нехороша. По-перше, на сайті СБУ виставляють імена і прізвища з телефонами і адресами. Я розумію, що все це можна знайти в інтернеті, але коли це усе отак прямо виставляють, то це мені не подобається. Навіть якщо це СБУ. Якщо вони перекрили якийсь план, то повинні були це просто попередити, а не виставляти на показ. По-друге, працівники СБУ мали б звернутися до фігурантів. Адже ця служба мене повинна оберігати. Я обурений і хочу розібратися, чому це все так, як є».

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