Туристична «фішка», яка рятує життя: у Луцьку випустили брендовані світловідбивачі





Про це у Facebook повідомив начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Стас Ольшевський.



"По-перше це безпечно, а по-друге це стильно) Виготовили невеличку партію світловідбиваючих браслетів з брендом Волинь унікальна в рамках безпекового розділу Програми туризму. У QR коді зашита інфа стосовно правил поведінки у мандрівках", - зазначив посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виготовили партію світловідбиваючих браслетів з брендом "Волинь унікальна".Про це у Facebook повідомив начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА"По-перше це безпечно, а по-друге це стильно) Виготовили невеличку партію світловідбиваючих браслетів з брендом Волинь унікальна в рамках безпекового розділу Програми туризму. У QR коді зашита інфа стосовно правил поведінки у мандрівках", - зазначив посадовець.

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