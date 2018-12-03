Туристична «фішка», яка рятує життя: у Луцьку випустили брендовані світловідбивачі
Сьогодні, 12:49
У Луцьку виготовили партію світловідбиваючих браслетів з брендом "Волинь унікальна".
Про це у Facebook повідомив начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Стас Ольшевський.
"По-перше це безпечно, а по-друге це стильно) Виготовили невеличку партію світловідбиваючих браслетів з брендом Волинь унікальна в рамках безпекового розділу Програми туризму. У QR коді зашита інфа стосовно правил поведінки у мандрівках", - зазначив посадовець.
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Про це у Facebook повідомив начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Стас Ольшевський.
"По-перше це безпечно, а по-друге це стильно) Виготовили невеличку партію світловідбиваючих браслетів з брендом Волинь унікальна в рамках безпекового розділу Програми туризму. У QR коді зашита інфа стосовно правил поведінки у мандрівках", - зазначив посадовець.
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