На Волині невідомі напали на хлопчика
Сьогодні, 13:00
У селі Рудня Рожищенського району невідомі напали на десятирічного хлопчика. Інцидент трапився у п'ятницю, 15 лютого, близько 14:30.
Про це у коментарі виданню Район.Рожище розповіла мама дитини.
Жінка відправила малого до магазину. Ще дорогою туди хлопчик помітив, що з припаркованого авто на нього дивляться двоє чоловіків і жінка. Коли повертався назад, зупинився, щоб прив'язати собаку, яку брав із собою на повідку.
Із авто вийшов чоловік, тримаючи руку за спиною. Підійшов до дитини і вдарив чимось по ногах. Хлопець не роздивився, чи то трубою, чи то палкою.
Школяр почав кричати, і отримав ще один удар по голові. На щастя, це не завадило малому втікти.
Зі слів мами, нападник закричав, що знає, де дитина живе і вчиться.
Рідні хлопчика зняли побої у лікарні та написали заяву в поліцію.
Зі слів хлопчика, машина була темно-синього чи чорного кольору, Audi на іноземній реєстрації.
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Про це у коментарі виданню Район.Рожище розповіла мама дитини.
Жінка відправила малого до магазину. Ще дорогою туди хлопчик помітив, що з припаркованого авто на нього дивляться двоє чоловіків і жінка. Коли повертався назад, зупинився, щоб прив'язати собаку, яку брав із собою на повідку.
Із авто вийшов чоловік, тримаючи руку за спиною. Підійшов до дитини і вдарив чимось по ногах. Хлопець не роздивився, чи то трубою, чи то палкою.
Школяр почав кричати, і отримав ще один удар по голові. На щастя, це не завадило малому втікти.
Зі слів мами, нападник закричав, що знає, де дитина живе і вчиться.
Рідні хлопчика зняли побої у лікарні та написали заяву в поліцію.
Зі слів хлопчика, машина була темно-синього чи чорного кольору, Audi на іноземній реєстрації.
Передрук заборонено.
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