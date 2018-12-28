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На Волині невідомі напали на хлопчика

На Волині невідомі напали на хлопчика
У селі Рудня Рожищенського району невідомі напали на десятирічного хлопчика. Інцидент трапився у п'ятницю, 15 лютого, близько 14:30.

Про це у коментарі виданню Район.Рожище розповіла мама дитини.

Жінка відправила малого до магазину. Ще дорогою туди хлопчик помітив, що з припаркованого авто на нього дивляться двоє чоловіків і жінка. Коли повертався назад, зупинився, щоб прив'язати собаку, яку брав із собою на повідку.

Із авто вийшов чоловік, тримаючи руку за спиною. Підійшов до дитини і вдарив чимось по ногах. Хлопець не роздивився, чи то трубою, чи то палкою.

Школяр почав кричати, і отримав ще один удар по голові. На щастя, це не завадило малому втікти.

Зі слів мами, нападник закричав, що знає, де дитина живе і вчиться.

Рідні хлопчика зняли побої у лікарні та написали заяву в поліцію.

Зі слів хлопчика, машина була темно-синього чи чорного кольору, Audi на іноземній реєстрації.

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Теги: Audi, напад, дитина, Волинь
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