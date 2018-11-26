вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З початку року на Волині 104 пари відгуляли експрес-весілля

З початку року на Волині 104 пари відгуляли експрес-весілля
На Волині з початку 2019 року 104 пари одружились в рамках проекту “Шлюб за добу”.

Про це повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Друзі! Як ви знаєте, у Волинській області діє пілотний проект «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть не чекати місяць, а одружитися одразу через 24 години після подачі всіх потрібних документів.
Хочемо нагадати, що даний проект активно діє у Луцьку, Володимир-Волинську, Нововолинську та Ковелі.З початку 2019 року 104 пари одружились в рамках проекту “Шлюб за добу”. Кохайтеся! А про документи подбає Мін’юст!", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весілля, статистика, шлюб за добу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сонце прикриє хмарами: синоптики прогнозують погіршення погоди
Сьогодні, 13:33
Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
Сьогодні, 13:26
З початку року на Волині 104 пари відгуляли експрес-весілля
Сьогодні, 13:20
Волинські сервісні центри МВС кличуть стати «таємним клієнтом»
Сьогодні, 13:12
У міськраді вирішили, що всі мають власні автівки, – лучанка про закриття маршруту №47
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Шлюб за добу: у Нововолинську за рік майже сотня пар побралася по-новому Шлюб за добу: у Нововолинську за рік майже сотня пар побралася по-новому
26 листопад, 2018, 12:02
Шлюб за добу: скільки волинян цьогоріч побралися по-новому Шлюб за добу: скільки волинян цьогоріч побралися по-новому
07 листопад, 2018, 11:53
Шлюб за добу: скільки волинян узаконили стосунки по-новому Шлюб за добу: скільки волинян узаконили стосунки по-новому
29 жовтень, 2018, 18:32
З початку року вже 40 пар волинян взяли експрес-шлюб З початку року вже 40 пар волинян взяли експрес-шлюб
23 січень, 15:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сонце прикриє хмарами: синоптики прогнозують погіршення погоди
Сьогодні, 13:33
 0
Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
Сьогодні, 13:26
 0
З початку року на Волині 104 пари відгуляли експрес-весілля
Сьогодні, 13:20
 0
Волинські сервісні центри МВС кличуть стати «таємним клієнтом»
Сьогодні, 13:12
 0
У міськраді вирішили, що всі мають власні автівки, – лучанка про закриття маршруту №47
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8