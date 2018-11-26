З початку року на Волині 104 пари відгуляли експрес-весілля
Сьогодні, 13:20
На Волині з початку 2019 року 104 пари одружились в рамках проекту “Шлюб за добу”.
Про це повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Друзі! Як ви знаєте, у Волинській області діє пілотний проект «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть не чекати місяць, а одружитися одразу через 24 години після подачі всіх потрібних документів.
Хочемо нагадати, що даний проект активно діє у Луцьку, Володимир-Волинську, Нововолинську та Ковелі.З початку 2019 року 104 пари одружились в рамках проекту “Шлюб за добу”. Кохайтеся! А про документи подбає Мін’юст!", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Друзі! Як ви знаєте, у Волинській області діє пілотний проект «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть не чекати місяць, а одружитися одразу через 24 години після подачі всіх потрібних документів.
Хочемо нагадати, що даний проект активно діє у Луцьку, Володимир-Волинську, Нововолинську та Ковелі.З початку 2019 року 104 пари одружились в рамках проекту “Шлюб за добу”. Кохайтеся! А про документи подбає Мін’юст!", - йдеться у повідомленні.
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