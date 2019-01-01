Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
Сьогодні, 13:26
У Луцьку влаштують виїзне безкоштовне обстеження жінок на рак молочної залози.
Про це повідомили у прес-службі благодійного фонду "СТОПРАК".
Так, 19-20 лютого благодійний фонд "СТОПРАК" спільно з Волинським обласним онкологічним диспансером організовують виїзне обстеження жінок на рак молочної залози.
Усі охочі зможуть зробити мамографію безкоштовно. Основна вимога: жінки віком від 35 років.
"Адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 9. З 9.00 до 16.00.
Щиро дякуємо за завжди плідну співпрацю головному лікарю обласного онкодиспансеру Юрію Малімону та директору ТзОВ "Фабрика моди "ЛІЛУС" Лілії Коцан за надану можливість підключитися до електромережі", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі благодійного фонду "СТОПРАК".
Так, 19-20 лютого благодійний фонд "СТОПРАК" спільно з Волинським обласним онкологічним диспансером організовують виїзне обстеження жінок на рак молочної залози.
Усі охочі зможуть зробити мамографію безкоштовно. Основна вимога: жінки віком від 35 років.
"Адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 9. З 9.00 до 16.00.
Щиро дякуємо за завжди плідну співпрацю головному лікарю обласного онкодиспансеру Юрію Малімону та директору ТзОВ "Фабрика моди "ЛІЛУС" Лілії Коцан за надану можливість підключитися до електромережі", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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