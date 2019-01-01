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Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»

Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
У Луцьку влаштують виїзне безкоштовне обстеження жінок на рак молочної залози.

Про це повідомили у прес-службі благодійного фонду "СТОПРАК".

Так, 19-20 лютого благодійний фонд "СТОПРАК" спільно з Волинським обласним онкологічним диспансером організовують виїзне обстеження жінок на рак молочної залози.

Усі охочі зможуть зробити мамографію безкоштовно. Основна вимога: жінки віком від 35 років.

"Адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 9. З 9.00 до 16.00.
Щиро дякуємо за завжди плідну співпрацю головному лікарю обласного онкодиспансеру Юрію Малімону та директору ТзОВ "Фабрика моди "ЛІЛУС" Лілії Коцан за надану можливість підключитися до електромережі", - йдеться у повідомленні.

Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»

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Теги: медицина, обстеження, мамографія
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