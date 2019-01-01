Сонце прикриє хмарами: синоптики прогнозують погіршення погоди
Сьогодні, 13:33
В Україну 20 лютого прийде атмосферний фронт, який прикриє сонце хмарами.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
"Вологість і хмарність притягнуть із собою у більшість областей дощі. У Карпатах та на північному сході України ймовірний мокрий сніг.У південній частині та на Сході буде сухо, лише ввечері до Харківщини дійде фронт із опадами" - йдеться у повідомлені.
Температура повітря завтра вден в межах +3+6 градусів, на Заході до +9, на Сході 0+3 градуси.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
"Вологість і хмарність притягнуть із собою у більшість областей дощі. У Карпатах та на північному сході України ймовірний мокрий сніг.У південній частині та на Сході буде сухо, лише ввечері до Харківщини дійде фронт із опадами" - йдеться у повідомлені.
Температура повітря завтра вден в межах +3+6 градусів, на Заході до +9, на Сході 0+3 градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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