Сонце прикриє хмарами: синоптики прогнозують погіршення погоди

В Україну 20 лютого прийде атмосферний фронт, який прикриє сонце хмарами.Про це на своїй сторінці у facebook написала"Вологість і хмарність притягнуть із собою у більшість областей дощі. У Карпатах та на північному сході України ймовірний мокрий сніг.У південній частині та на Сході буде сухо, лише ввечері до Харківщини дійде фронт із опадами" - йдеться у повідомлені.Температура повітря завтра вден в межах +3+6 градусів, на Заході до +9, на Сході 0+3 градуси.