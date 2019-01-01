вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер відомий модельєр Карл Лагерфельд

Помер відомий модельєр Карл Лагерфельд
Модельєр Карл Лагерфельд помер на 85-му році життя.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

Головний дизайнер та креативний директор фешн-дому Chanel і легендарна постать, помер у вівторок, 19 лютого.

Додамо, Карл Отто Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року у Гамбурзі (Німеччина). Німецький та французький модельєр і фотограф. Найбільш відомий як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel. Також він співпрацював з такими брендами як Fendi (з 1965 р.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958–1963), H&M (2004), Hogan (2011) та Macy's (2011). Жив у Парижі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мода, Карл Лагерфельд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Закрила носа і рота ганчіркою й викинула у відро: волинянка, яка вбила своє немовля, не сидітиме в тюрмі
Сьогодні, 14:20
У Луцьку з акустикою і віршами виступить гурт «Фіолет»
Сьогодні, 14:12
Помер відомий модельєр Карл Лагерфельд
Сьогодні, 13:49
Сонце прикриє хмарами: синоптики прогнозують погіршення погоди
Сьогодні, 13:33
Лучанки зможуть безкоштовно перевіритись на рак грудей у «кабінеті на колесах»
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
У чому зустрічати День святого Валентина: поради дизайнера У чому зустрічати День святого Валентина: поради дизайнера
13 лютий, 19:45
Monatik і Дорофеєва опинилися в одному ліжку на показі українського дизайнера Monatik і Дорофеєва опинилися в одному ліжку на показі українського дизайнера
03 лютий, 21:38
Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО Якою була сільська мода на Волині 70 років тому. ФОТО
30 січень, 13:40
Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО Юлія Федецька презентувала свою звабливу колекцію на тижні моди в Берліні. ФОТО
17 січень, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у лісі розквітли перші підсніжники. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Ревнивий чоловік познущався з дружини, закривавлену жінку знайшли в полі
Сьогодні, 14:55
 0
У поліції розповіли про інцидент з побиттям хлопчика на Волині невідомим чоловіком
Сьогодні, 14:47
 0
«Фігуранти» плану Кремля щодо релігійного заколоту на Волині прокоментували ситуацію
Сьогодні, 14:43
 0
Закрила носа і рота ганчіркою й викинула у відро: волинянка, яка вбила своє немовля, не сидітиме в тюрмі
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8