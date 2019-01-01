Помер відомий модельєр Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд помер на 85-му році життя.



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Головний дизайнер та креативний директор фешн-дому Chanel і легендарна постать, помер у вівторок, 19 лютого.



Додамо, Карл Отто Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року у Гамбурзі (Німеччина). Німецький та французький модельєр і фотограф. Найбільш відомий як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel. Також він співпрацював з такими брендами як Fendi (з 1965 р.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958–1963), H&M (2004), Hogan (2011) та Macy's (2011). Жив у Парижі.

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