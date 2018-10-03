У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:20
До весни – зовсім трішки. А останніми двома днями здається, що вона вже тут: песики, коти і птахи вже відігріваються на облюбованих сонцем місцях, де-не-де пробивається крізь ще холодну землю зелена трава і з’являються перші бруньки на деревах.
Небо змінило свій колір із похмуро сірою на насичено синя, а лучани – шуби та теплі пуховики – на яскраві пальтечка та легші куртки. Й навіть похнюплені від втоми зимою обличчя, здається, стали усміхненими.
На вулицях з’явилося більше закоханих парочок, матусь з дітками за руку та у візочках.
Луцьк помаленьку пронизується теплом, кольорами та радістю і відмовляється вірити, що зима знову нагадає про себе.
А поки ж у повітрі так і пахне весною, Інформаційне агентство ВолиньPost спробувало зафіксувати її прояви крізь об’єктив.
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Небо змінило свій колір із похмуро сірою на насичено синя, а лучани – шуби та теплі пуховики – на яскраві пальтечка та легші куртки. Й навіть похнюплені від втоми зимою обличчя, здається, стали усміхненими.
На вулицях з’явилося більше закоханих парочок, матусь з дітками за руку та у візочках.
Луцьк помаленьку пронизується теплом, кольорами та радістю і відмовляється вірити, що зима знову нагадає про себе.
А поки ж у повітрі так і пахне весною, Інформаційне агентство ВолиньPost спробувало зафіксувати її прояви крізь об’єктив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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