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У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
До весни – зовсім трішки. А останніми двома днями здається, що вона вже тут: песики, коти і птахи вже відігріваються на облюбованих сонцем місцях, де-не-де пробивається крізь ще холодну землю зелена трава і з’являються перші бруньки на деревах.

Небо змінило свій колір із похмуро сірою на насичено синя, а лучани – шуби та теплі пуховики – на яскраві пальтечка та легші куртки. Й навіть похнюплені від втоми зимою обличчя, здається, стали усміхненими.

На вулицях з’явилося більше закоханих парочок, матусь з дітками за руку та у візочках.

Луцьк помаленьку пронизується теплом, кольорами та радістю і відмовляється вірити, що зима знову нагадає про себе.

А поки ж у повітрі так і пахне весною, Інформаційне агентство ВолиньPost спробувало зафіксувати її прояви крізь об’єктив.

У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: фото, весна, Луцьк, вибір редактора
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