У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ

До весни – зовсім трішки. А останніми двома днями здається, що вона вже тут: песики, коти і птахи вже відігріваються на облюбованих сонцем місцях, де-не-де пробивається крізь ще холодну землю зелена трава і з’являються перші бруньки на деревах.Небо змінило свій колір із похмуро сірою на насичено синя, а лучани – шуби та теплі пуховики – на яскраві пальтечка та легші куртки. Й навіть похнюплені від втоми зимою обличчя, здається, стали усміхненими.На вулицях з’явилося більше закоханих парочок, матусь з дітками за руку та у візочках.Луцьк помаленьку пронизується теплом, кольорами та радістю і відмовляється вірити, що зима знову нагадає про себе.А поки ж у повітрі так і пахне весною,спробувало зафіксувати її прояви крізь об’єктив.