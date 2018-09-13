Ревнивий чоловік познущався з дружини, закривавлену жінку знайшли в полі





На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано подружжя з численними ножовими пораненнями, яких завдав собі і дружині ревнивий чоловік, - повідомляє



Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, учора 18 лютого близько 18.30 з одного із сіл Борщівського району на лінію 102 та у швидку зателефонували родичі потерпілої.



Поліцейські з’ясували, що чоловік через ревнощі систематично бив дружину. Після останніх побоїв 24-річна потерпіла потрапила до лікарні, а щодо нападника правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Проте притягнути до відповідальності дебошира не вдалося, оскільки він виїхав на заробітки в іншу державу.



Повернувся додому на днях і одразу пішов розбиратися до жінки, яка від нього з трьома дітьми переїхала до батьків. Жінка відмовилася спілкуватися з чоловіком, тоді на очах батьків він приклав їй до горла ніж і повів з дому на вулицю. Батькові жертви після побаченого стало погано, йому викликали швидку, паралельно зателефонувавши до поліції. Правоохоронці, які приїхали на місце події, пішли шукати подружжя. Зі сторони поля почули крики жінки. Коли підійшли, то побачили потерпілу з ножовими пораненнями.



Чоловік кілька разів вдарив ножем в район живота й себе, а коли підійшли поліцейські, почав відбиватися і від них. Нападника затримали. Обох швидка доправила до реанімації. За попередніми даними, під час сварки чоловік завдав близько 20 ударів дружині в живіт, грудну клітку, передпліччя і проникаючий в селезінку.



Приблизно стільки ж разів він встиг вдарити й себе. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження").





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попередніми даними, під час сварки чоловік завдав близько 20 ударів дружині в живіт, грудну клітку, передпліччя і проникаючий в селезінку.На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано подружжя з численними ножовими пораненнями, яких завдав собі і дружині ревнивий чоловік, - повідомляє Уніан Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, учора 18 лютого близько 18.30 з одного із сіл Борщівського району на лінію 102 та у швидку зателефонували родичі потерпілої.Поліцейські з’ясували, що чоловік через ревнощі систематично бив дружину. Після останніх побоїв 24-річна потерпіла потрапила до лікарні, а щодо нападника правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Проте притягнути до відповідальності дебошира не вдалося, оскільки він виїхав на заробітки в іншу державу.Повернувся додому на днях і одразу пішов розбиратися до жінки, яка від нього з трьома дітьми переїхала до батьків. Жінка відмовилася спілкуватися з чоловіком, тоді на очах батьків він приклав їй до горла ніж і повів з дому на вулицю. Батькові жертви після побаченого стало погано, йому викликали швидку, паралельно зателефонувавши до поліції. Правоохоронці, які приїхали на місце події, пішли шукати подружжя. Зі сторони поля почули крики жінки. Коли підійшли, то побачили потерпілу з ножовими пораненнями.Чоловік кілька разів вдарив ножем в район живота й себе, а коли підійшли поліцейські, почав відбиватися і від них. Нападника затримали. Обох швидка доправила до реанімації. За попередніми даними, під час сварки чоловік завдав близько 20 ударів дружині в живіт, грудну клітку, передпліччя і проникаючий в селезінку.Приблизно стільки ж разів він встиг вдарити й себе. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження").

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію