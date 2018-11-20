На Волині у лісі розквітли перші підсніжники. ФОТО

В Ківерцівському парку "Цуманська пуща" поблизу села Холоневичі розпочали квітнути підсніжники.Про це інформує прес-служба парку.Підсніжник звичайний - це один з найвідоміших першоцвітів, який, на жаль, найбільше страждає через свою славу.Ця тендітна багаторічні рослина занесена до Червоної книги України. В першу чергу підсніжник зникає через масовий збір на продаж.Найбільше його зривають напередодні свята 8 березня, яке міцно закріпилось у свідомості людей з образом цієї тендітної весняної квітки. Проте, якщо таке варварське обривання продовжиться, цей першоцвіт залишиться лише на подарункових листівках. Продаж підсніжника звичайного є порушення Закону “Про Червону книгу України”.Фото зроблені 18 лютого, поблизу с. Холоневичі. Сфотографував волонтер парку Юрій Устимчук.