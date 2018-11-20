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На Волині у лісі розквітли перші підсніжники. ФОТО

На Волині у лісі розквітли перші підсніжники. ФОТО
В Ківерцівському парку "Цуманська пуща" поблизу села Холоневичі розпочали квітнути підсніжники.

Про це інформує прес-служба парку.

Підсніжник звичайний - це один з найвідоміших першоцвітів, який, на жаль, найбільше страждає через свою славу.

Ця тендітна багаторічні рослина занесена до Червоної книги України. В першу чергу підсніжник зникає через масовий збір на продаж.

Найбільше його зривають напередодні свята 8 березня, яке міцно закріпилось у свідомості людей з образом цієї тендітної весняної квітки. Проте, якщо таке варварське обривання продовжиться, цей першоцвіт залишиться лише на подарункових листівках. Продаж підсніжника звичайного є порушення Закону “Про Червону книгу України”.

Фото зроблені 18 лютого, поблизу с. Холоневичі. Сфотографував волонтер парку Юрій Устимчук.

На Волині у лісі розквітли перші підсніжники. ФОТО
На Волині у лісі розквітли перші підсніжники. ФОТО
На Волині у лісі розквітли перші підсніжники. ФОТО

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Теги: підсніжники, парк, Волинь
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Коментарі 1
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В мене на городі теж вже розпустились
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