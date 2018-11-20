На Волині у лісі розквітли перші підсніжники. ФОТО
Сьогодні, 15:00
В Ківерцівському парку "Цуманська пуща" поблизу села Холоневичі розпочали квітнути підсніжники.
Про це інформує прес-служба парку.
Підсніжник звичайний - це один з найвідоміших першоцвітів, який, на жаль, найбільше страждає через свою славу.
Ця тендітна багаторічні рослина занесена до Червоної книги України. В першу чергу підсніжник зникає через масовий збір на продаж.
Найбільше його зривають напередодні свята 8 березня, яке міцно закріпилось у свідомості людей з образом цієї тендітної весняної квітки. Проте, якщо таке варварське обривання продовжиться, цей першоцвіт залишиться лише на подарункових листівках. Продаж підсніжника звичайного є порушення Закону “Про Червону книгу України”.
Фото зроблені 18 лютого, поблизу с. Холоневичі. Сфотографував волонтер парку Юрій Устимчук.
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Про це інформує прес-служба парку.
Підсніжник звичайний - це один з найвідоміших першоцвітів, який, на жаль, найбільше страждає через свою славу.
Ця тендітна багаторічні рослина занесена до Червоної книги України. В першу чергу підсніжник зникає через масовий збір на продаж.
Найбільше його зривають напередодні свята 8 березня, яке міцно закріпилось у свідомості людей з образом цієї тендітної весняної квітки. Проте, якщо таке варварське обривання продовжиться, цей першоцвіт залишиться лише на подарункових листівках. Продаж підсніжника звичайного є порушення Закону “Про Червону книгу України”.
Фото зроблені 18 лютого, поблизу с. Холоневичі. Сфотографував волонтер парку Юрій Устимчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В мене на городі теж вже розпустились
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