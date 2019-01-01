На Волині за тиждень 15 парафій відреклися від УПЦ (МП) і перейшли у ПЦУ

За тиждень на Волині 15 єпархій перейшли до Православної церкви України.Про це повідомляє Волинська єпархія у Facebook.За повідомленням канцлера єпархії протоієрея, вийшли з Московського Патріархату й долучилися до Української Церкви парафії в селах: Озеряни та Голишів Луцького р-ну, Годомичі Маневицького; Бужани (зі священиком), Квасів, Сільце (зі священиком), Журавники (зі священиком) Горохівського; Байківці, Старі Кошари, Доротище Ковельського; Раків Ліс (зі священиком) Камінь-Каширського, Студині і Доросині Рожищанського, Клепачів і Жидичин Ківерцівського.Нещодавно інформаційна служба єпархії повідомляла про перехід громади в селі Кульчин усупереч позиції свого вже колишнього настоятеля. Отож, на Стрітення Господнє тут відбулась перша Божественна Літургія рідною мовою. Відправу очолив новопризначений настоятель парафії священик. Душпастир подякував вірним за їхній вибір, наголосивши на важливості любові та єдності між християнами, й передав громаді від митрополита Луцького і ВолинськогоВолинську ікону Божої Матері.Таким чином, після вручення Вселенським Патріархатом Томосу Волинська єпархія збільшилася на 42 громади (станом на 19 лютого), які перейшли з МП. Разом із парафіями у клір ПЦУ зарахували 9 священиків.