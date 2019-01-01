вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щастя, помножене на 14: як у чотирьох кімнатах вживається величезна волинська сім'я. ВІДЕО

Щастя, помножене на 14: як у чотирьох кімнатах вживається величезна волинська сім'я. ВІДЕО
Вісім дівчат і шість хлопців - у волинській сім'ї Слободюків 14 діток.

Найважливіше у житті багатодітної родини – це чітка організація і бажання віддавати. Віддавати не лише у сприятливий час, а й коли зовсім немає сил, - пише Твій портал.

На території Поворської громади проживає багатодітна родина Слободюків.

З перших же кроків в непримітній ззовні оселі відчувається материнська любляча рука та позитивна енергетика малих і великих бешкетників.

Більше про родину - у відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, родина, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів
Сьогодні, 15:54
У Володимирі – проблема з вантажівками, які їздять через центр міста
Сьогодні, 15:50
Щастя, помножене на 14: як у чотирьох кімнатах вживається величезна волинська сім'я. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
У Луцьку в пункті прийому склотари приторговували сурогатом
Сьогодні, 15:32
У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
18 лютий, 17:55
Заради чоловіка не поїхала жити до США: зворушлива історія багатодітної жінки з Волині Заради чоловіка не поїхала жити до США: зворушлива історія багатодітної жінки з Волині
11 лютий, 11:30
Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині Оптимізм та посмішки осівчан кращі за будь-які слова, – Савченко про добудову школи у селі на Волині
06 лютий, 19:30
Як на Волині 150 років тому обирали ім'я для дитини Як на Волині 150 років тому обирали ім'я для дитини
05 лютий, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні у сервісних центрах МВС «полетіла» система, робота – паралізована
Сьогодні, 16:36
 0
Які автівки найчастіше купляють волиняни
Сьогодні, 16:30
 0
Від розмитнення «євроблях» до бюджету надійшло 11 мільярдів
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині посадовець попався на хабарі у 2 000 доларів
Сьогодні, 15:54
 0
У Володимирі – проблема з вантажівками, які їздять через центр міста
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8