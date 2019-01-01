Щастя, помножене на 14: як у чотирьох кімнатах вживається величезна волинська сім'я. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Вісім дівчат і шість хлопців - у волинській сім'ї Слободюків 14 діток.
Найважливіше у житті багатодітної родини – це чітка організація і бажання віддавати. Віддавати не лише у сприятливий час, а й коли зовсім немає сил, - пише Твій портал.
На території Поворської громади проживає багатодітна родина Слободюків.
З перших же кроків в непримітній ззовні оселі відчувається материнська любляча рука та позитивна енергетика малих і великих бешкетників.
Більше про родину - у відео.
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Найважливіше у житті багатодітної родини – це чітка організація і бажання віддавати. Віддавати не лише у сприятливий час, а й коли зовсім немає сил, - пише Твій портал.
На території Поворської громади проживає багатодітна родина Слободюків.
З перших же кроків в непримітній ззовні оселі відчувається материнська любляча рука та позитивна енергетика малих і великих бешкетників.
Більше про родину - у відео.
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