Щастя, помножене на 14: як у чотирьох кімнатах вживається величезна волинська сім'я. ВІДЕО





Найважливіше у житті багатодітної родини – це чітка організація і бажання віддавати. Віддавати не лише у сприятливий час, а й коли зовсім немає сил, - пише



На території Поворської громади проживає багатодітна родина Слободюків.



З перших же кроків в непримітній ззовні оселі відчувається материнська любляча рука та позитивна енергетика малих і великих бешкетників.



Більше про родину - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вісім дівчат і шість хлопців - у волинській сім'ї Слободюків 14 діток.Найважливіше у житті багатодітної родини – це чітка організація і бажання віддавати. Віддавати не лише у сприятливий час, а й коли зовсім немає сил, - пише Твій портал На території Поворської громади проживає багатодітна родина Слободюків.З перших же кроків в непримітній ззовні оселі відчувається материнська любляча рука та позитивна енергетика малих і великих бешкетників.Більше про родину - у відео.

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